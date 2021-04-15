При цьому повинні використовуватися найкращі європейські практики.

Міністерство культури та інформаційної політики має представити план пілотних проектів цільової підтримки закладів культури і туризму.

Читайте такожВ Україні хочуть розвивати "містичний туризм"

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, він спільно з Міністерством культури, Міністерством фінансів та Міністерством розвитку економіки обговорив шляхи підтримки культури і туризму в Україні.

"Як один з можливих пілотних проектів була запропонована модель цільової підтримки відповідних установ і напрямків. Зокрема, важливим аспектом програми має стати заохочення молодих людей до споживання української культурної продукції та подорожей Україною, коли це дозволить епідемічна ситуація. Міністерство культури має представити план пілотних проектів з використанням найкращих європейських практик", - написав він.

Розвиток туризму в Україні

Раніше президент Київської школи економіки Тимофій Милованов повідомив, що українські креативні індустрії генерують 30% всього експорту послуг України, а також 3,9% всієї виробленої валової доданої вартості країни.

У березні міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що в Кабміні буде створена Рада з розвитку креативної економіки.

У лютому Кабінет міністрів затвердив план заходів з підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій і туризму.

Довідка УНІАН. Креативні індустрії України включають візуальне мистецтво, сценічне мистецтво, видавничу діяльність, дизайн, моду, IT, Аудіовізуальне мистецтво, архітектуру, рекламу, бібліотеки, архіви і музеї, народні художні промисли.

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Дмитро Шварц