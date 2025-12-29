Авіаквитки до Британії можуть незабаром різко подорожчати

Причина – підвищення податків і зборів у регіональних аеропортах країни.

На тлі прогнозів про підвищення вартості подорожей, авіапасажирів попередили про можливе підвищення цін на квитки до/з Великої Британії, оскільки регіональні аеропорти по всій країні у 2026 році зіткнуться з "безпрецедентним" зростанням податку на нерухомість.

Нові податки на нерухомість для аеропортів призведуть до підвищення цін на авіаквитки

Як пояснює The Guardian, аналіз урядових даних для PA Media показав, що саме регіональні аеропорти зіштовхнуться з найрізкішим збільшенням податків на комерційну нерухомість серед усіх секторів у Великій Британії на тлі перегляду оцінок нерухомості, що лежать в основі цього податку.

Розрахунки глобальної податкової компанії Ryan на основі даних Агентства з оцінки нерухомості показали, що в деяких випадках оціночна вартість об'єктів зросла більш ніж у шість разів під час останньої переоцінки, що призвело до різкого зростання податкових рахунків.

Таким чином, більшість британських аеропортів зіткнуться з більш ніж дворазовим збільшенням своїх податкових платежів протягом наступних трьох років.

Одні з найістотніших підвищень податків очікуються в аеропортах Манчестера, Брістоля, Бірмінгема, Ньюкасла, Ліверпуля, Іст-Мідлендс і Борнмута. Водночас підвищення для аеропортів Лондона буде не таким суттєвим – там і так уже високі податки на нерухомість.

"За безпрецедентного зростання на 295% у масштабах усього сектору регіональні аеропорти просто не зможуть витримати такий масштабний шок у плані витрат. Ці підвищення неминуче відіб'ються на всій системі: спочатку на аеропортових зборах, потім на витратах авіакомпаній і, в кінцевому підсумку, на цінах на квитки", – заявив керівник практики з податків на нерухомість у Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні в компанії Ryan Алекс Пробін.

Зі свого боку оператори аеропортів заявили, що підвищення податків може також стримати інвестиції в цей сектор.

"Аеропорти і так уже були одними з найбільших платників податків у країні і були готові платити значно більше. Але підвищення більш ніж на 100% означає, що нам потрібно переглянути наші плани щодо інвестування понад 2 мільярдів фунтів стерлінгів у наші аеропорти по всій Великій Британії протягом наступних п'яти років. Неминуче, що авіаперельоти стануть дорожчими, оскільки галузь нестиме ці витрати", – зазначив представник Manchester Airports Group.

Як підвищення аеропортових зборів впливає на пасажирів

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, останніми роками через різке підвищення податків і зборів в аеропортах насамперед страждають пасажири.

З одного боку, авіакомпанії піднімають ціни на авіаквитки, щоб компенсувати собі додаткові податкові витрати.

З іншого боку, лоукостери на кшталт Ryanair і Wizz Air просто скасовують рейси в ті аеропорти, де їх не влаштовують збори. Таким чином останнім часом різко скорочувалися їхні польотні програми в Іспанію, Німеччину, Австрію, Португалію, Францію та Бельгію.

