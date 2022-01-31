П'ятиденний карантин залишається обов'язковим для певних категорій осіб.

Національний комітет з надзвичайних ситуацій Румунії (CNSU) скоротив до п’яти днів тривалість карантину для туристів, що не зробили щеплення проти коронавірусу.

Відповідне рішення ухвалили у понеділок, 31 січня, повідомляє Romania Journal.

Відтак особи, що не зробили щеплення проти коронавірусу, не перехворіли на COVID-19 за останні пів року та не мають негативного ПЛР-тесту і надалі мають проходити обов’язковий карантин після прибуття. Утім його тривалість скорочено з 10 до 5 днів.

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Це не стосується:

дітей до 12 років;

осіб, які перебувають у Румунії транзитом (перебувають в країні не більше 24 годин);

дипломатів, пілотів, водії грузового транспорту тощо;

громадян Румунії

тих, хто приїхав до країни задля навчання.

Ці категорії громадян не мають проходити п’ятиденний карантин.

Нагадаємо, з грудня всім людям, які прямують до Румунії, необхідно заповнити цифрову анкету.

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