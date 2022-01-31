Національний комітет з надзвичайних ситуацій Румунії (CNSU) скоротив до п’яти днів тривалість карантину для туристів, що не зробили щеплення проти коронавірусу.
Відповідне рішення ухвалили у понеділок, 31 січня, повідомляє Romania Journal.
Відтак особи, що не зробили щеплення проти коронавірусу, не перехворіли на COVID-19 за останні пів року та не мають негативного ПЛР-тесту і надалі мають проходити обов’язковий карантин після прибуття. Утім його тривалість скорочено з 10 до 5 днів.
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Це не стосується:
- дітей до 12 років;
- осіб, які перебувають у Румунії транзитом (перебувають в країні не більше 24 годин);
- дипломатів, пілотів, водії грузового транспорту тощо;
- громадян Румунії
- тих, хто приїхав до країни задля навчання.
Ці категорії громадян не мають проходити п’ятиденний карантин.
Нагадаємо, з грудня всім людям, які прямують до Румунії, необхідно заповнити цифрову анкету.