Румунія скоротила термін карантину для нещеплених туристів / ілюстрація depositphotos.com

Національний комітет з надзвичайних ситуацій Румунії (CNSU) скоротив до п’яти днів тривалість карантину для туристів, що не зробили щеплення проти коронавірусу.

Відповідне рішення ухвалили у понеділок, 31 січня, повідомляє Romania Journal. 

Відтак особи, що не зробили щеплення проти коронавірусу, не перехворіли на COVID-19 за останні пів року та не мають негативного ПЛР-тесту і надалі мають проходити обов’язковий карантин після прибуття. Утім його тривалість скорочено з 10 до 5 днів.

Читайте такожЗамерзлі водоспади у Румунії викликали ажіотаж серед туристів (фото, відео)

Це не стосується: 

  • дітей до 12 років;
  • осіб, які перебувають у Румунії транзитом (перебувають в країні не більше 24 годин);
  • дипломатів, пілотів, водії грузового транспорту тощо;
  • громадян Румунії 
  • тих, хто приїхав до країни задля навчання. 

Ці категорії громадян не мають проходити п’ятиденний карантин.

Нагадаємо, з грудня всім людям, які прямують до Румунії, необхідно заповнити цифрову анкету.

Вас також можуть зацікавити новини: