На вандалів, які пошкоджують пам'ятники в Італії, чекає суворе покарання.

Влада Італії запропонували штрафувати на суму від 10 тисяч до 60 тисяч євро людей, які завдають шкоди пам'ятникам або іншим культурним об'єктам.

Згідно з новим законом, підтриманим міністром культури Італії Дженнаро Санджуліано, стягувані суми будуть використовуватися для оплати ремонту і прибирання пошкоджених об'єктів, пише The Independent.

Уряд країни вже схвалив цю ініціативу на засіданні 11 квітня, тепер його мають затвердити остаточно.

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"Напади на пам'ятники і художні об'єкти завдають економічної шкоди всім. Для їхнього очищення необхідне втручання вузькоспеціалізованого персоналу і використання дуже дорогих машин. Той, хто здійснює ці дії, повинен також взяти на себе фінансову відповідальність", – йдеться в заяві міністра Санджуліано.

Він нагадав, що уряд був змушений виплатити 40 тисяч євро за очищення фасаду Палаццо Мадама 15-го століття, об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Турині, після недавнього акту вандалізму.

На рішення влади багато в чому вплинули часті випадки пошкодження культурних об'єктів як недобросовісними туристами, так і протестуючими, що влаштовують різні акції, в тому числі із застосуванням фарби та інших субстанцій.

Як повідомляв УНІАН, раніше влада Венеції влаштували "полювання" на людину, який стрибнув з даху будівлі в канал.

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