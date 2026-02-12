Один з найкрасивіших нацпарків світу кличе волонтерів, обіцяючи покрити всі витрати

Переможці конкурсу будуть відновлювати пішохідні стежки, попутно милуючись неймовірними краєвидами.

Національний природний парк Торрес-дель-Пайне в чилійській Патагонії, який неодноразово вносили до списків найкрасивіших місць на планеті, шукає волонтерів для відновлення пішохідних стежок, обіцяючи натомість повне покриття всіх витрат.

Як пише Time Out, цей нацпарк з його гострими гранітними горами, великими блакитними озерами і пишними лісами, є одним з найбажаніших місць серед любителів піших походів. І деякі щасливчики можуть відвідати його абсолютно безкоштовно.

Як це працює

Третій рік поспіль туристична компанія Las Torres Patagonia проводить акцію під назвою "10 волонтерів на 10 днів", запрошуючи мандрівників взяти участь у конкурсі та виграти безкоштовну подорож до Патагонії.

У партнерстві з авіакомпанією SKY Airlines, готель Las Torres Patagonia запрошує жителів Чилі, Бразилії, Канади, Великобританії та США взяти участь у відновленні та реконструкції стежок, що ведуть до оглядового майданчика Base Torres. Учасники повинні бути не молодше 21 року.

Переможці отримають авіаквитки туди і назад зі своєї країни до Пуерто-Наталес, після чого їх доставлять до готелю Las Torres, розташованого в самому серці Торрес-дель-Пайне. Вони пробудуть там п'ять ночей, або з 22 по 26 березня, або з 28 березня по 1 квітня 2026 року, і будуть проводити дні, відновлюючи стежки.

Цього року розпочинається перший етап набагато масштабнішого проекту з відновлення, який включає в себе роботи на 1,5 км пішохідної стежки (для туристів) і 1,8 км допоміжних шляхів (для верхової їзди), попутно насолоджуючись неземними краєвидами.

Для розуміння масштабів, у 2025 році група волонтерів побудувала 67,1 метра нової стежки, видаливши шар рослинності та використовуючи так звані методи "заднього схилу" і "зовнішнього схилу", призначені для запобігання ерозії від дощів. Вони також провели роботи з технічного обслуговування 206,7 метрів існуючої стежки, обрізавши рослинність і розширивши деякі ділянки.

"Ця кампанія уособлює те, яким повинен бути туризм: заснований на участі, відновлюючий і тісно пов'язаний із землею", – заявив генеральний директор Las Torres Patagonia Йосіан Якшич.

Прийом заявок триватиме до 20 лютого – минулого року в ньому взяли участь близько 1000 осіб, тож боротьба за місця буде серйозна. Подати заявку можна через Instagram-сторінку організаторів, виконавши низку умов.

