Швейцарська влада виключає Україну зі списку країн, небезпечних з епідеміологічної точки зору, і дозволяє в'їзд українським громадянам на загальних підставах.
Про це повідомили у Державному cекретаріаті у справах міграції Швейцарії.
"Від 2 серпня 2021 року Україна більше не вважається країною ризику. Для в'їзду до Швейцарії з цієї країни застосовуються звичайні вимоги", - зазначили в Twitter відомства.
Таким чином, до Швейцарії зможуть потрапити українці, які протягом року до в'їзду пройшли повний курс вакцинації однієї з вакцин:
- AstraZeneca (Vaxzevria, SKBio і Covishield);
- Pfizer/BioNtech (Comirnaty);
- Johnson & Johnson (Janssen);
- Sinovac (CoronaVac);
- Moderna (Spikevax);
- Sinopharm (BIBP).
Читайте такожЯкі країни світу відкрили кордони для українців (оновлюється)Крім того, у Швейцарії скасували вимогу про карантин для тих, хто в'їжджає з країн "Шенгену", але при цьому після прильоту в аеропорти нещепленим людям доведеться в обов'язковому порядку здати тест на COVID-19.
Як вже повідомляв УНІАН, зовсім нещодавно українцям дозволили в'їжджати до Люксембургу. Для цього необхідно надати довідку про вакцинацію або одужання від коронавірусної хвороби чи негативний ПЛР-тест.
Ще раніше Франція послабила імміграційні правила для українських громадян — тепер їм не треба обґрунтовувати серйозну необхідність для в'їзду.