Для нещеплених туристів країна залишиться закритою.

Швейцарська влада виключає Україну зі списку країн, небезпечних з епідеміологічної точки зору, і дозволяє в'їзд українським громадянам на загальних підставах.

Про це повідомили у Державному cекретаріаті у справах міграції Швейцарії.

"Від 2 серпня 2021 року Україна більше не вважається країною ризику. Для в'їзду до Швейцарії з цієї країни застосовуються звичайні вимоги", - зазначили в Twitter відомства.

Таким чином, до Швейцарії зможуть потрапити українці, які протягом року до в'їзду пройшли повний курс вакцинації однієї з вакцин:

AstraZeneca (Vaxzevria, SKBio і Covishield);

Pfizer/BioNtech (Comirnaty);

Johnson & Johnson (Janssen);

Sinovac (CoronaVac);

Moderna (Spikevax);

Sinopharm (BIBP).

Читайте такожЯкі країни світу відкрили кордони для українців (оновлюється)Крім того, у Швейцарії скасували вимогу про карантин для тих, хто в'їжджає з країн "Шенгену", але при цьому після прильоту в аеропорти нещепленим людям доведеться в обов'язковому порядку здати тест на COVID-19.

Як вже повідомляв УНІАН, зовсім нещодавно українцям дозволили в'їжджати до Люксембургу. Для цього необхідно надати довідку про вакцинацію або одужання від коронавірусної хвороби чи негативний ПЛР-тест.

Ще раніше Франція послабила імміграційні правила для українських громадян — тепер їм не треба обґрунтовувати серйозну необхідність для в'їзду.

Автор: Станислав Кожемякин