З червня авіаперевізник почне літати з Кишинева до Берліна, Праги та Стокгольму.

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines, яка у грудні 2024 року оголосила про повернення на вітчизняний ринок авіаперевезень, сьогодні анонсувала рейси до ще трьох популярних серед українців міст Європи.

Як повідомила пресслужба авіаперевізника на своїй сторінці у Facebook, нові рейси виконуватимуться з головного аеропорту Молдови до столиць Німеччини, Чехії та Швеції вже з червня 2025 року:

"Кишинів – Стокгольм", з 01.06.2025 по вівторках і неділях;

"Кишинів – Прага", з 02.06.2025 по понеділках і суботах;

"Кишинів – Берлін", з 04.06.2025 по середах і п'ятницях.

Нагадаємо, наразі SkyUp Airlines не має можливості виконувати рейси безпосередньо з України, оскільки під час повномасштабної війни до країни не здійснюються цивільні авіаперевезення. Тож тимчасово літаки української авіакомпанії базуються в аеропорті "Кишинів" у сусідній Молдові.

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Зокрема, раніше вже було оголошені рейси SkyUp Airlines з Кишинева до таких міст, як: Аліканте, Барселона, Пальма-де-Майорка (усі – Іспанія), Афіни, Іракліон, Салоніки (усі – Греція), Ніцца, Париж (усі – Франція), Лісабон (Португалія) та Ларнака (Кіпр)

Перші рейси почнуть виконуватися вже у квітні 2025 року.

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