Тепер для повністю вакцинованих осіб, а також для тих, хто перехворів, домашній карантин після прибуття до країни не є обов’язковим.

Словаччина скасувала перелік країн ризику, пов’язаний зі штамом коронавірусу "Омікрон", та особливі умови для осіб, які прибувають із країн ризику.

Як повідомила Державна прикордонна служба України, рішення ухвалено, зважаючи на прийняті Європейською комісією правила стосовно подорожувальників, які мають сертифікати про вакцинацію від COVID-19, - відтепер для країн ЄС свідоцтво про вакцинацію буде дійсне для подорожей упродовж 9 місяців.

"Від 4 лютого 2022 року після прибуття до Словаччини особи, які подолали COVID-19 понад 180 днів тому, мають ті самі умови, що й вакциновані. Тобто для повністю вакцинованих осіб, а також для осіб, які подолали хворобу, домашній карантин після прибуття до Словаччини не є обов’язковим", - йдеться в повідомленні.

Раніше особи, які перенесли хворобу, були зобов’язані йти на карантин. Щеплені та ті, хто перенесли хворобу, мали реєструватися в системі eHranica.

Зараз реєстрація в eHranicа залишається обов’язковою для невакцинованих осіб - після кожного прибуття до Словаччини.

Щодо карантину для нещеплених, то він скорочується з 10 до 5 днів після прибуття до Словаччини або припиняється після отримання негативного результату ПЛР-тесту. Тест можна зробити одразу після прибуття до країни.

Читайте такожКуди сходити в Києві 14 лютого: найкращі локації для закоханихЯк повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" з 1 липня минулого року відновила міжнародне залізничне сполучення зі Словаччиною.

А восени Словаччина стала 12-ю країною, що вирішила залишитися відкритою для туристів з України після її виключення з "зеленого списку" Євросоюзу.

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