У Мадриді та восьми провінціях снігопад став найсерйознішим з 2007 року.

Шість громадян України залишаються у «сірій зоні» аеропорту Барахас у Мадриді. 3 січня вони прилетіли до Іспанії, але прикордонники їх не пустили через карантин.

Про це повідомляє Avianews.

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Зазначається, що назад громадяни повинні були вилетіти 10 січня. Однак через снігопади в Іспанії Ryanair скасував переліт з Києва. Це був останній рейс у розкладі.

За повідомленням українського посольства, мандрівників розмістили у «житловому комплексі для тривалого перебування» у транзитній зоні терміналу. Видання уточнює, що у такі камери поміщають громадян, яких готують до депортації.

Їм передали предмети першої необхідності і їжу. Для евакуації можуть використати альтернативні авіакомпанії з пересадкою у Стамбулі.

Шторм "Філомена" в Іспанії: що відомо

9 січня Іспанія занурилася у транспортний хаос через надзвичайно сильний снігопад, викликаний штормом "Філомена". Сотні людей потрапили в снігову пастку в автомобілях, відомо про трьох загиблих.

У провінції Сарагоса від погодних умов помер безхатченко у віці близько 30 років. Ще одна трагедія сталася в місті Міхас - там загинула пара місцевих жителів. Люди виявилися заблоковані в своєму автомобілі через снігопад, а потім його змило водою в річку.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав громадян утримуватися від поїздок і слідувати інструкціям надзвичайних служб. Влада рекомендувала всім, хто застряг у своєму автомобілі, залишити двигун ввімкненим і використовувати обігрівач. Рекомендується не намагатися прибирати сніг з даху автомобіля.

В автономній області Кастилія-Ла-Манча влада наполегливо закликає людей залишатися вдома. Зазначається, що таких важких погодних умов у регіоні не фіксували з 1904 року.

У Мадриді і восьми провінціях ця негода стала найсерйознішою з 2007 року.

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Автор: УНІАН