ЄС як і раніше не вважає Україну безпечною в плані коронавірусу і не готовий рекомендувати країнам-членам дозволити в'їзд українцям.

Рада Європейського Союзу в черговий раз переглянула список "безпечних" третіх країн, для жителів яких країни-члени ЄС повинні поступово скасовувати обмеження на в'їзд.

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Як повідомляє "Європейська правда", згідно з рішенням, до списку не додали жодних нових держав. Водночас з нього викреслили Уругвай. Таким чином, ЄС як і раніше не вважає Україну безпечною в плані коронавірусу і не готовий рекомендувати країнам-членам дозволити в'їзд українцям.

Натомість країнам-членам рекомендується відкрити кордони для жителів 7 країн: Австралія, Японія, Нова Зеландія, Руанда, Сінгапур, Південна Корея і Таїланд, а також Китай за умови підтвердження взаємності.

Також країнам-членам рекомендується поступово знімати обмеження на поїздки для спеціальних адміністративних районів Китаю - Гонконгу і Макао за умови підтвердження взаємності.

Жителі Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану повинні розглядатися як жителі ЄС для цієї рекомендації.

"Критерії для визначення третіх країн, щодо яких слід скасувати поточне обмеження подорожей, охоплюють, зокрема, епідемічну ситуацію і заходи стримування, включаючи фізичне дистанціювання, а також економічні та соціальні міркування. Вони застосовуються кумулятивно", - пояснили в ЄС.

Країни, асоційовані з Шенгеном (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія), також беруть участь у цій рекомендації.

Туризм і коронавірус

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Автор: Марина Григоренко