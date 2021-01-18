Лондонський "Хітроу", який традиційно був першим серед аеропортів Європи, втратив 73% власного навантаження і спустився на другу сходинку з показником у 22,1 мільйона осіб.

За підсумками 2020 року аеропорт в Стамбулі (Туреччина) став найбільш завантаженим в Європі, він обігнав Лондонський "Хітроу" з показником у 23,4 мільйона пасажирів.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Аеропорт в Стамбулі, що відкрився у 2019 році, за перший календарний рік роботи мав пасажиропотік у 23,4 мільйона осіб.

Разом з тим, Лондонський "Хітроу", який традиційно був першим серед аеропортів Європи, втратив 73% власного навантаження і спустився на другу сходинку з показником у 22,1 мільйона осіб.

Паризький аеропорт імені Шарля де Голля розташувався на третьому місці з пасажиропотоком у 21,1 мільйона осіб - на 72,3% менше ніж у 2019 році. Далі знаходиться Амстердамський "Схіпхол", який обслужив 20,9 мільйона осіб у 2020 році (71,7 мільйона у 2019 році).

Найпопулярніші аеропорти в Україні

За підсумками 2020 року міжнародні аеропорти "Бориспіль", "Київ" ім. Сікорського та "Львів" імені Данила Галицького обслужили найбільшу кількість злетів і посадок у 2020 році – 47 тис. 542, 12 тис. 805 і 9 тис. 850 відповідно.

До десятки аеропортів-лідерів увійшли також такі міжнародні аеропорти: «Одеса» (9 тис. 282 польоти), «Харків» (7 тис. 576), «Дніпропетровськ» (4 тис. 174), «Полтава» (4 тис. 119), «Запоріжжя» (4 тис. 087), «Херсон» (1 тис. 82) та «Івано-Франківськ» (808).

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Автор: УНІАН