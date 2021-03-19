Ведучий «Світу навиворіт» також отримає передбачення про те, що чекає на Україну, коли закінчиться світова пандемія і чи зможуть люди літати на Марс.

У новій серії тревел-шоу «Світ навиворіт. Пакистан», яка вийде на каналі «1+1» о 18:20 вже цієї суботи, 20 березня, на глядачів чекає продовження гірської експедиції тревел-шоу містичним регіоном долини Хунза.

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Як повідомляє прес-служба «1+1», цього разу Дмитро Комаров і Олександр Дмитрієв наблизяться до головної мети свої гірської подорожі - знайдуть таємничу долину Чапрот, де, за легендами, живуть найсильніші шамани світу. Кажуть, що саме вони передбачили появу літаків задовго до того, як їх винайшли. Дмитро Комаров спробує дізнатися у шаманів подальшу долю України і всього людства.

«У цих місцях багато хто вірить, що шамани можуть творити чудеса, передбачати долю регіону, країни і всього людства. Мені дуже хочеться дізнатися, коли на планеті Земля закінчиться цей складний період пандемії. Зараз заблокований весь світ, йде глобальне потепління, і, за всіма прогнозами, наше життя дуже скоро зміниться. Одні кажуть, що гряде кінець світу, інші - що через кілька десятків років ми будемо літати в подорожі на Марс. Я дізнаюся, правда це чи ні, і що про це думають шамани», - коментує Дмитро Комаров.

Абсолютно нормальне явище для шаманів долини Хунза - «спілкуватися» з феями і джинами. Як вірять місцеві жителі, ці магічні істоти - зовсім не казкові персонажі, а реальність. Під час ритуалу шаман входить в транс, щоб поспілкуватися з ними і дізнатися відповіді на найважливіші питання. Телеведучий скористається унікальною можливістю, щоб дізнатися, що чекає нашу країну і весь світ. Шаман розповість, коли, за його прогнозами, закінчиться пандемія, чи припиняться війни, чи зможуть люди літати на Марс.

Також у новій серії «Світ навиворіт» дізнається секрети місцевих довгожителів. Люди в цьому регіоні живуть до 130 років, при цьому мають неймовірне здоров'я і навіть народжують дітей після 60 років.

Дмитро Комаров познайомиться зі старійшиною, якого називають «живою історією». Цей чоловік пережив 4 королівські династії, повалення їх влади і зберіг всі таємниці багатьох поколінь. Незважаючи на свій поважний вік, він відчуває себе на 35-40 років, любить танцювати і живе активним життям. Тільки для «Світу навиворіт» він погодиться розповісти, в чому секрет його «вічної молодості».

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Автор: Марина Григоренко