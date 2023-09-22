Найкращим пішохідним містом Європи була визнана іспанська Севілья.

Оскільки ціни на оренду автомобілів в Європі в останні роки різко зросли, багато туристів, які бажають уникнути зайвих витрат, все більше цікавляться містами, де можна багато чого побачити, прогулюючись пішки.

Щоб допомогти туристам визначитися з вибором наступного місця для відпустки, експерти з компанії Preply склали список найбільш пішохідних міст Європи, де головні туристичні пам'ятки знаходяться в пішій доступності, пише Express.

Очолила рейтинг іспанська Севілья – туристам тут знадобиться всього 20 хвилин, щоб прогулятися між головними визначними пам'ятками міста: Площа Іспанії, Севільський кафедральний собор, парк Марії Луїзи, Севільський Алькасар і багато іншого.

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Крім того, Севілья вважається батьківщиною тапас, а тому також може багато запропонувати любителям поїсти. Також в місті щорічно проводиться величезна кількість яскравих фестивалів і свят.

При цьому осінь – ідеальний час для знайомства з Севільєю, оскільки влітку тут дуже спекотно – температура може сягати 40 градусів.

Топ-10 найкращих міст Європи для піших туристів

1. Севілья, Іспанія.

2. Венеція, Італія.

3. Порту, Португалія.

4. Флоренція, Італія.

5. Афіни, Греція.

6. Амстердам, Нідерланди.

7. Кельн, Німеччина.

8. Мілан, Італія.

9. Верона, Італія.

10. Ніцца, Франція.

Осінній відпочинок в Європі 2023

Раніше експерти з подорожей видання Travel Off Path назвали топ-5 найдешевших країн Європи для відвідування цієї осені – в лідерах виявилися східноєвропейські напрямки.

Також експерти назвали найтепліші напрямки в Європі на осінь 2023 року. Очолив рейтинг найбільший з Канарських островів Іспанії – Тенеріфе.

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