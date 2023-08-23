Тенеріфе, Кіпр і Мальта – найкращі місця для тих, хто хоче погрітися восени в Європі.

Оскільки цього літа температура досягла історичного максимуму по всій Європі, що призвело до смертоносних пожеж в популярних місцях літнього відпочинку, тепер туристи все більш обережно підходять до відвідування Старого континенту в пік сезону.

Замість цього туристи все більше віддають перевагу відпочинку восени або навесні. Видання Travel Off Path визначило три популярних напрямки для відпочинку в Європі, де буде достатньо тепло навіть восени, щоб поніжитися на пляжах і прогулятися в літньому одязі.

1. Тенеріфе. Найбільший з Канарських островів Іспанії, розташований біля узбережжя Західної Африки, є субтропічним раєм і відомий як острів "вічного літа". Завдяки м'якій осені та довгим сонячним годинам цілий рік, це одне з найпопулярніших місць у Європі в міжсезоння. Восени середня температура тут становить 22 градуси, хоча вечорами вона може досягати максимуму в 25 градусів тепла. А ось купатися восени тут може бути прохолодно – все ж це Атлантичний океан.

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2. Кіпр. Цей острів у Середземному морі – відмінний варіант для тих, хто розраховує скупатися в теплих водах восени. Імовірність "ідеального сонячного дня" на Кіпрі в жовтні становить 77%, із середнім денним максимумом 28 градусів і денним мінімумом 18.

3. Мальта. Подібно Кіпру, ця крихітна острівна держава відмінно підійде для тих, хто розраховує на пляжний відпочинок восени. Середні темпертури восени, зокрема в жовтні, тут становлять максимум 25 градусів і мінімум 21 градус. Також восени на Мальті здебільшого буде сонячно і тепло, за винятком рідкісних похмурих днів.

Як раніше повідомляв УНІАН, раніше експерти попередили, що екстремальна спека в Європі змусить туристів відмовитися від звичного літнього відпочинку. Вже зараз мандрівники починають вибирати більш прохолодні країни і відмовлятися від відпочинку влітку.

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