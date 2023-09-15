Подорож до Європи далеко не завжди означає неймовірно високі ціни.

Осінь – прекрасна пора для відвідування Європи, адже тоді тут вже немає таких натовпів туристів, як влітку, погода вже не така спекотна, а ціни, особливо на проживання, дещо знижуються.

Видання Travel Off Path назвало топ-5 найдешевших країн Європи для відвідування цієї осені.

1. Албанія. Туристів приваблюють незаймані пляжі цієї невеликої балканської країни. Як і у більш відомих сусідів – Греції та Італії, пляжі в Албанії прекрасні, тут є як піщані, так і галькові варіанти. Але за значно меншу ціну. Тим часом, подалі від узбережжя, яскрава і творча столиця Албанії Тирана є прекрасним місцем для вивчення унікальної культурної спадщини країни, і теж за доступними цінами.

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Середня ціна номера в готелі в Албанії становить 49 доларів, тоді як ніч за 5-зірковому готелі – в середньому 81 долар за ніч. Пінта місцевого пива обійдеться всього лише в 2 долари, капучино або латте – менше 1,5 долара, а обід в недорогому ресторані – близько 7 доларів.

2. Польща. Ця сусідня з Україною країна може похвалитися як приголомшливо красивою природою, так і безліччю культурних пам'яток.

Кава в польському кафе обійдеться гостям в середньому в 2-4 долари, а обід в ресторані – в 4-8 доларів. Середня ціна номера в готелі середнього класу в Польщі становить 54 долари за ніч. Втім, за бажання забронювати номер в готелі країни можна і всього за 20 доларів за ніч, тоді як в найдорожчих п'ятизіркових готелях ніч обійдеться приблизно в 400 доларів.

3. Латвія. Це одне з найбільш маловідомих місць відпочинку в Східній Європі. Більшість туристів прямують хіба що в столицю Ригу, хоча всій країні є що запропонувати гостям.

Пляшка води в Латвії коштуватиме близько 70 центів, а пиво в барі – близько 2,5 долара. Вечеря на двох у місцевих ресторанах обійдеться в середньому в 23 долари. Середня вартість ночі в номері готелю середнього класу в Латвії становить 64 долари за ніч. Якщо у вас обмежений бюджет, то ціни на кращі 2 і 3-зіркові готелі стартують від 30 доларів за ніч.

4. Угорщина. Це одна з найбільш величних країн Європи. Особливо це стосується столиці Будапешта, яка може похвалитися багато прикрашеними будівлями, готичною архітектурою і красивими термальними лазнями. Разом з тим, все це не супроводжується настільки високою ціною, яку ви могли б очікувати. При цьому вартість проживання в низький сезон може бути на 50% менше, ніж у високий сезон.

Середня ціна готелю в Угорщині становить 64 долари за ніч, а розкішний стандартний готельний номер цілком може коштувати в середньому 104 долари за ніч. Чашка кави в угорських кафе буде коштувати близько 1,5 долара, а хороший обід – приблизно 10 доларів.

5. Румунія. Ця країна неймовірно різноманітна географічно – тут є і засніжені гори, і пляжі Чорного моря, і найбільш збережена дельта річки в Європі. Румунія також може похвалитися приголомшливими об'єктами культурної спадщини, а самі румуни – дуже гостинні та доброзичливі до туристів і мандрівників.

Середня ціна за номер в готелі в Румунії становить 50 доларів, а якщо у вас обмежений бюджет, то можна знайти номер в бюджетному готелі за 35 доларів. При цьому якісне житло в Румунії коштує набагато дешевше, ніж в інших країнах Європи. Те ж саме можна сказати і про харчування в закладах, де хороший обід коштує всього 12 доларів.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти назвали найтепліші напрямки в Європі на осінь 2023 року.

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