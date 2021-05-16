З понеділка в Туреччині почнуть діяти змінені карантинні обмеження.

У Туреччині після локдауну починають послаблювати карантинні обмеження.

Про це йдеться на сайті МВС Туреччини.

Як повідомляється, деякі послаблення почнуть діяти з 05:00 понеділка, 17 травня, до 1 червня.

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Зокрема, знімаються обмеження на вихід з дому для людей старше 65 років, які отримали дві дози вакцини (ті, хто не отримав щеплення, можуть виходити тільки з 10:00 до 14:00 в робочі дні), а також для людей молодше 18 років. Але цим громадянам все одно заборонено користуватися громадським транспортом.

Також в країні почнуть працювати дошкільні заклади та дозволяються міжміські поїздки.

Однак спортзали, кінотеатри, басейни та інші громадські місця будуть як і раніше закриті. Також в країні продовжує діяти комендантська година в будні з 21:00 до 05:00 і у вихідні.

Умови в'їзду до Туреччини для українців:

27 квітня Україна і Туреччина підписали меморандум про посилення співпраці в туристичній галузі, який серед іншого послаблює умови подорожей між країнами в період пандемії.

З 15 травня громадяни України зможуть подорожувати до Туреччини без довідок про негативний ПЛР-тест.

Залишається в силі вимога заповнити спеціальну форму перед вильотом. У ній необхідно вказати свої паспортні дані, рейс і місце проживання в Туреччині. Після заповнення даних система генерує HES-код, який необхідно пред'являти в готелях, місцях громадського харчування, торгових центрах і транспорті. За допомогою Hes-коду влада контролює, чи мала людина контакт з хворим COVID-19, і якщо це сталося – інформує туриста.

За 72 години до прильоту до Туреччини пасажири повинні роздрукувати заповнену анкету або завантажити на пристрій (смартфон, планшет тощо). Також пасажири повинні пред'явити роздруковану анкету або завантажену анкету на мобільному пристрої співробітнику авіакомпанії в аеропорту вильоту. Без анкети в посадці на борт літака буде відмовлено.

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Автор: Катерина Лиманська