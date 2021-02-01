Одразу кілька країн світу знову посилюють локдаун та закривають кордони для іноземців через пандемію коронавірусу.
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Зокрема, як йдеться в сюжеті ТСН, Франція тепер закрита на в'їзд і виїзд. Напередодні там ще й закрили великі торговельні центри і обмежили кількість людей у крамницях.
Посилили карантин також Чехія та Німеччина - вони обмежили в'їзд для іноземців.
При цому Ізраїль ще на 5 днів вирішив подовжити жорсткі карантинні обмеження, які повністю припиняли міжнародне пасажирське авіасполучення минулого тижня, а в Австралії тим часом закрили на карантин четверте за кількістю населення місто Перт.
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