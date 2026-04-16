У Чехії туристи знайшли скриню із золотом під час прогулянки в горах

Скарб передали владі, за що отримають грошову винагороду.

У Чехії туристам виплатять рекордну винагороду за знайдений золотий скарб поблизу гори Звічина на півночі країни. Йдеться про суму в 11,7 мільйона крон (близько 470 тисяч євро), що є найбільшою виплатою в історії країни, пише видання Idnes.cz.

Як зазначається у публікації, у лютому 2025 року двоє туристів виявили на схилі Звічини скарб і передали його до Музею Східної Чехії в містечку Градець-Кралове. Пізніше фахівці підтвердили, що всі знайдені предмети виготовлені з чистого золота.

Знахідка виявилася унікальною: вона містить 598 монет, а також понад 30 табакерок, ювелірних виробів і різних предметів XIX–XX століть. Саме те, що це чисте золото, стало ключовим фактором для визначення рекордної винагороди.

Як пояснив заступник губернатора регіону Їржі Штепан, у цьому випадку застосовується особливий підхід до розрахунку винагороди.

"Оскільки це безпосередньо стосується золота, його юридично оцінюють у 100%. Це справді надзвичайна винагорода, враховуючи розмір скарбу", – зазначив він.

У матеріалі уточнюється, що загальна вага скарбу становить 5230 грамів. Вартість визначили, виходячи з ціни золота на момент знахідки – 2237,5 крони за грам, що й дало суму 11,7 мільйона крон. Рішення про виплату вже погодили регіональні чиновники, остаточне затвердження ще мають надати місцеві депутати.

Представники влади підкреслюють масштаб відкриття. "Це один з найбільших скарбів Чеської Республіки, а точніше, всієї Центральної Європи," – наголосив Штепан.

Наразі скарб зберігається у фондах музею, частина артефактів ще потребує реставрації. Після цього їх планують представити публіці. Директор музею Петр Груліх визнав винятковість знахідки.

"За час моєї роботи керівником музею я ніколи не стикався з чимось подібним", – сказав він.

Як зазначається у публікації, попередній рекорд належав так званому "скарбу століття" – колекції срібних монет, знайдених у 2015 році, за яку виплатили два мільйони крон (82 тисячі євро). Цікаво, що на розмір виплати цього разу вплинуло стрімке зростання світових цін на золото в останні роки.

Водночас обставини, за яких скарб опинився у кам’яному валу, залишаються невідомими. За оцінками науковців, його могли заховати після 1921 року, однак встановити власника поки не вдалося.

