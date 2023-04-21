Міська влада проведе інспекцію, щоб перевірити готовність пляжів.

У Києві цього року планують відкрити всі 14 муніципальних пляжів, у тому числі у Гідропарку.

"Ми плануємо, що всі 14 муніципальних пляжів Києва будуть цього року працювати. Ми будемо сподіватись, що цього року нічого не буде заважати запустити ці пляжі, у тому числі у Гіпропарку", - повідомив речник КП "Плесо" Євген Кобан в ефірі ТРК "Київ".

Кобан підкреслив, що у Гідропарку, який торік був закритий для відпочивальників, цього року планують відкрити всі пляжі - це Венеція, пляж Молодіжний, Передмістна Слобідка, Дитячий та Золотий.

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"Після інспекції ми зможемо повідомити, які пляжі готові до прийняття відпочивальників", - зазначив він.

За його словами, підприємство розпочало підготовку зон відпочинку біля води до літнього сезону ще у березні, водночас наголосив, що головним залишається питання безпеки відпочиваючих.

Пляжний сезон 2023 - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня у Києві відкрили станцію метро "Гідропарк", станція "Дніпро" і надалі закрита. Поїзди метро не зупинялись на обох станціях від початку широкомасштабного вторгнення у рамках заходів безпеки.

Водночас голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що всі морські пляжі України цьогоріч будуть закриті через інтенсивне замінування.

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