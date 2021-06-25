Виставка мандруватиме різними куточками міста, де у 2001-му побував понтифік.

У рамках святкування 20-річчя візиту Папи Римського Івана Павла ІІ до України у Львові відкрили мобільний музей понтифіка.

Як передає кореспондент УНІАН, мобільний музей «Дім св. Івана Павла ІІ» – це 13-метрова вантажівка, де представлені особисті речі Папи Римського, якими він користувався за життя.

Виставка мандруватиме різними куточками Львова, де у 2001-му побував понтифік.

Серед експонатів можна побачити

рясу – священицький одяг, який Іван Павло ІІ носив на щодень;

літургійний одяг, який він надягав для звершення Євхаристії;

ціпок, на який він спирався в останні роки свого життя;

чашу і дискос, на яких звершував Євхаристію;

єпископський перстень – символ заручин із церквою;

перову ручку, якою писав проповіді та послання та підставку під папір;

оригінал незавершеного листа зі словами: «Шановна пані»;

кухонні предмети та багато іншого.

Експонати представив особистий секретар Івана Павла ІІ, архієпископ Мечислав Мокшицький.

Вхід у музей безкоштовний, а із собою відвідувачі можуть навіть узяти фрагменти текстів св. Івана Павла ІІ. Окрім того, охочі мають можливість залишити записи у Книзі відвідувачів, які згодом опублікують.

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Автор: Мирослава Бзікадзе