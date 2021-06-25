У рамках святкування 20-річчя візиту Папи Римського Івана Павла ІІ до України у Львові відкрили мобільний музей понтифіка.
Як передає кореспондент УНІАН, мобільний музей «Дім св. Івана Павла ІІ» – це 13-метрова вантажівка, де представлені особисті речі Папи Римського, якими він користувався за життя.
Виставка мандруватиме різними куточками Львова, де у 2001-му побував понтифік.
Серед експонатів можна побачити
- рясу – священицький одяг, який Іван Павло ІІ носив на щодень;
- літургійний одяг, який він надягав для звершення Євхаристії;
- ціпок, на який він спирався в останні роки свого життя;
- чашу і дискос, на яких звершував Євхаристію;
- єпископський перстень – символ заручин із церквою;
- перову ручку, якою писав проповіді та послання та підставку під папір;
- оригінал незавершеного листа зі словами: «Шановна пані»;
- кухонні предмети та багато іншого.
Експонати представив особистий секретар Івана Павла ІІ, архієпископ Мечислав Мокшицький.
Вхід у музей безкоштовний, а із собою відвідувачі можуть навіть узяти фрагменти текстів св. Івана Павла ІІ. Окрім того, охочі мають можливість залишити записи у Книзі відвідувачів, які згодом опублікують.
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