Уряд Угорщини виконав домовленість про включення залізниці до транзитних маршрутів.

Угорщина дозволила українським громадянам здійснювати транзитні подорожі залізницею через свою територію до Австрії.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у мікроблозі Twitter.

"Тиждень тому домовився з Петером Сійярто, що Угорщина дозволить транзит до Австрії для українців, які подорожують потягом. Уряд Угорщини виконав домовленість і включив залізницю до транзитних маршрутів. Якраз коли відновлюється дія безвізу. Розширюємо свободу подорожей українців", - повідомив Кулеба.

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В'їзд українців до Угорщини

"Укрзалізниця" у зв’язку із стабілізацією ситуації з розповсюдженням коронавірусної інфекції з 1 червня відновила міжнародне сполучення за сприяння залізничних адміністрацій Австрії та Угорщини.

Угорщина стала першою країною-членом Європейського Союзу, яка визнала українські свідоцтва про повну вакцинацію і відкрила кордони для українців з 11 червня.

Пізніше Австрія відкрила свої кордони для українців.

За інформацією Держприкордонслужби, 7 липня угорська сторона відновила пропуск осіб та транспортних засобів через пункти пропуску "Лонья" та "Барабаш".

Пункт пропуск "Косино - Барабаш" працює з 8:00 до 20:00 (за київським часом), а пункт пропуску "Дзвінкове - Лонья" - з 8:00 до 19:00.

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Автор: Віталій Саєнко