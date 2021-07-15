Угорщина дозволила українським громадянам здійснювати транзитні подорожі залізницею через свою територію до Австрії.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у мікроблозі Twitter.
"Тиждень тому домовився з Петером Сійярто, що Угорщина дозволить транзит до Австрії для українців, які подорожують потягом. Уряд Угорщини виконав домовленість і включив залізницю до транзитних маршрутів. Якраз коли відновлюється дія безвізу. Розширюємо свободу подорожей українців", - повідомив Кулеба.
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В'їзд українців до Угорщини
- "Укрзалізниця" у зв’язку із стабілізацією ситуації з розповсюдженням коронавірусної інфекції з 1 червня відновила міжнародне сполучення за сприяння залізничних адміністрацій Австрії та Угорщини.
- Угорщина стала першою країною-членом Європейського Союзу, яка визнала українські свідоцтва про повну вакцинацію і відкрила кордони для українців з 11 червня.
- Пізніше Австрія відкрила свої кордони для українців.
- За інформацією Держприкордонслужби, 7 липня угорська сторона відновила пропуск осіб та транспортних засобів через пункти пропуску "Лонья" та "Барабаш".
- Пункт пропуск "Косино - Барабаш" працює з 8:00 до 20:00 (за київським часом), а пункт пропуску "Дзвінкове - Лонья" - з 8:00 до 19:00.
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