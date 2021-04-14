Також Україна nf Азербайджан обговорили співпрацю в реалізації інфраструктурних проектів.

Україна та Азербайджан обговорили можливу співпрацю щодо запуску прямого рейсу між містами Одеса та Гянджа.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, посилаючись на главу відомства Владислава Криклія, за підсумками його переговорів з главою виконавчої влади міста Гянджа (Азербайджан) Ніязі Байрамовим.

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Зазначається, що зустріч відбулася в рамках офіційного візиту української урядової делегації до Азербайджану.

"Сторони обговорили перспективи співпраці за різними напрямками, зокрема посилення регіонального співробітництва та можливість початку прямих авіарейсів сполученням Гянджа-Одеса, що сприятиме не тільки розвитку туризму, а й зміцненню ділових контактів та обміну студентів", - сказано в повідомленні.

Також сторони обговорили можливу співпрацю в реалізації перспективних інфраструктурних проектів.

"Українські компанії готові залучатися і брати участь у реалізації важливих для Азербайджану проектів", - цитує прес-служба Криклія.

Серед можливих напрямків співпраці міністр назвав проектування та будівництво об'єктів промислової, дорожньо-транспортної та енергетичної інфраструктури, розвиток систем високовольтних ліній електропередач, участь у модернізації залізничних колій та постачанні залізничної техніки, металургійної продукції тощо.

"Це ті напрямки, які базуються не тільки на галузевій спеціалізації нашої економіки, а й на великому досвіді роботи провідних українських компаній в зарубіжних країнах, в тому числі й з азербайджанськими партнерами", - сказав Криклій.

Що цьому передувало

13 квітня за підсумками зустрічі Криклія з міністром транспорту, зв'язку і високих технологій Азербайджану Рашадом Набієвим азербайджанська сторона заявила, що готова зняти обмеження за кількістю авіарейсів з України, а також до літа 2022 року зняти обмеження за кількістю авіаперевізників у сполученні з Україною.

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Автор: Бредіхіна Ганна