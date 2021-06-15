Авіакомпанії SkyUp Airlines виконуватиме регулярний рейс з Києва до Салоніків. Також дозвіл виконувати чартерні рейси з Дніпра до Салоніків отримала авіакомпанія Windrose.

Державна авіаційна служба України дозволила авіакомпанії SkyUp Airlines виконувати новий регулярний рейс з Києва до Салоніків. Також дозвіл виконувати чартерні рейси з Києва до Даламана і з Дніпра до Салоніків отримала авіакомпанія Windrose.

Відповідний наказ Державіаслужби розміщений на її сайті.

Зокрема, SkyUp Airlines зможе виконувати два рейси на тиждень. Термін дії прав на польоти з Києва до Салоніків - з 1 липня до 30 жовтня 2021 року.

Щодо дозволів авіакомпанії Windrose, то вона зможе виконувати на маршруті Київ - Даламан - Київ не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць.

З Дніпра до Салоніків авіакомпанія зможе виконувати один рейс на тиждень.

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Автор: Павло Степанець