Авіакомпанія зможе виконувати три рейси на тиждень.

Державна авіаційна служба України дозволила українській авіакомпанії SkyUp Airlines виконувати новий регулярний рейс з Києва до столиці Туреччини Анкари.

Відповідний наказ Державіаслужби розміщений на її сайті.

Зокрема, авіакомпанія зможе виконувати три рейси на тиждень.

Термін дії прав на польоти з Києва до Анкари - з 1 липня і на необмежений час.

Читайте такожТурецький лоукостер з 14 липня відкриє рейс з Одеси до АнкариПеред цим Державна авіаційна служба дозволила українській авіакомпанії SkyUp Airlines виконувати нові регулярні рейси з Києва до Салоніків (Греція), Самарканда і Ургенча (Узбекистан).

Довідка УНІАН. Авіакомпанія SkyUp зареєстрована в Києві в 2016 році, її засновником є компанія «ACS-Україна» Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туроператор Join Up.

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Автор: Павло Степанець