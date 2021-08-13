Туристи викопали невеликий басейн на узбережжі, в який вдалося залізти всім членам сім'ї.

На Арабатській стрілці туристи придумали незвичайний спосіб, як зануритися в морську воду, але при цьому не постраждати від настирливих медуз.

Курйозне відео опублікувала в YouTube туристка.

На записі видно, як туристи викопали невеликий басейн на узбережжі, в який вдалося залізти всім членам сім'ї. При цьому жодна медуза туди не пробралася.

"Ось так люди відпочивають на Азовському морі, тому що купатися неможливо. Можливо, тільки з опіками. Медуз - просто купа, навіть неможливо ненадовго зайти. А далі (від берега – ред.) ще більше. Там - одні капелюшки", - прокоментувала жінка.

"Робимо свій басейн і захист від настирливих медуз, які псують весь відпочинок! Температура води відмінна, море тепле! Увечері неможливо гуляти, бо тебе з'їдять комарі або мошки! Ось такий відпочинок на морі!!!" - йдеться у підписі до відео.

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Влітку 2021 року Азовське море біля берегів українських курортів заповнили медузи. Відпочивальники скаржилися, що через медуз вода ставала схожою на кисіль.

На деяких курортах в морі встановлювали сітки, щоб медузи не змогли підпливати близько до берега.

В Інституті рибного господарства та екології моря вважають, що в Азовському морі медуз стало більше, оскільки їх чисельність зросла і в Чорному.

Одним з важливих факторів збільшення кількості медуз вважають поступове наближення солоності Азовського і Чорного морів.

Автор: Денис Прядко