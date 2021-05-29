За попередньою інформацією, жінка загинула, впавши з прямовисних скель.

Зниклу у Туреччині українську альпіністку Яну Кривошею знайшли мертвою неподалік вершини гори Геїксіврісі.

Про це повідомляє Український портал Туреччини у Facebook.

42-річна українка приїхала в Анталію 1 травня і піднялась на гору Геїксіврісі – на висоту 1715 метрів, уточнює видання Antalya Hakkinda.

Вже наступного дня альпіністка відправила матері повідомлення з текстом: «Я наверху». Останні телефонні сигнали поступили о 14:00 4 травня, після чого зв’язок з громадянкою Українки перервався.

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Пошуково-рятувальні операції тривали майже місяць – 23 дні. До них долучили загони жандармерії, а також спеціальну групу JAK з 25 людей. Загалом, протягом декількох тижнів її шукали різні команди рятувальників як місцевих, так і українських.

Тіло загиблої вдалося знайти лише за допомогою аерофотозйомки жандармерією та командою рятувальників 28 травня.

Загиблу українку рятувальники зняли зі скель і доставили до Інституту судової медицини для встановлення точних причин смерті.

За попередньою інформацією, жінка загинула, впавши з прямовисних скель.

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Автор: Яна Ставська