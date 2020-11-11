Поїзд зробить дві зупинки - на станціях Коростень та Підзамче.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" призначила на 18 листопада додатковий поїзд» Інтерсіті+" (№705/706) сполученням Київ-Львів-Київ.

Згідно з повідомленням, поїзд відправиться зі станції Київ-Пасажирський о 6:00 і прибуде до Львова об 11:09.

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У зворотному напрямку (зі Львова) поїзд відправиться о 18:46 і прибуде на станцію Київ-Пасажирський о 23:53.

Зазначається, що поїзд зробить дві зупинки – на станціях Коростень та Підзамче.

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує понад 80% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євроазіатському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

Хронологія подій

"Укрзалізниця" з 1 листопада 2020 року зменшила вартість проїзду у вагонах першого класу швидкісних поїздів «Інтерсіті+» на 15% у внутрішньому сполученні.

За словами директора філії "Пасажирська компанія" Олександра Перцовського, "Укрзалізниця" до кінця першого кварталу 2021 року не планує підвищувати тарифи на пасажирські перевезення.

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Автор: Павло Степанець