Наразі для оренди доступно всього три будинки і два робочих місця, але зупинятися на цьому мерія не планує.

Вимираюче містечко в Іспанії під назвою Грієгос запропонувало сім'ям з усього світу безкоштовні будинки і роботу.

Про це повідомляє NY Post.

У містечку, що розташовується на північному сході Іспанії, в останні роки скоротилося населення до 132 осіб, тому мерія придумала оригінальний спосіб боротьби з депопуляцією.

Наразі для оренди доступно всього три будинки і два робочих місця, але зупинятися на цьому мерія не планує.

"Ми пропонуємо вам попрацювати на кухні в ресторані Paladar de Aragón. Також ви можете управляти готелем-рестораном "Грієгос", розташованим на головній площі. Якщо ви працюєте віддалено, ви можете користуватися нашим коворкінгом", - йдеться в оголошенні

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Перші три місяці проживання будуть безкоштовними, після чого орендну плату піднімуть до 225 євро на місяць. Місто віддасть перевагу сім'ям з дітьми, щоб врятувати місцеву школу, в якій навчається всього дев'ять учнів. За кожну дитину передбачена знижка на оренду в розмірі 50 євро, тому сім'ї з двома дітьми будуть платити за будинок всього 125 євро на місяць.

Мерія Грієгоса отримала вже понад 3000 заявок з усього світу, і кількість кандидатів росте. Не виключено, що в разі успіху інші іспанські міста запропонують аналогічні умови, оскільки населення у віддалених куточках країни постійно скорочується.

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Автор: Денис Прядко