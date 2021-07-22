Вимираюче містечко в Іспанії під назвою Грієгос запропонувало сім'ям з усього світу безкоштовні будинки і роботу.
Про це повідомляє NY Post.
У містечку, що розташовується на північному сході Іспанії, в останні роки скоротилося населення до 132 осіб, тому мерія придумала оригінальний спосіб боротьби з депопуляцією.
Наразі для оренди доступно всього три будинки і два робочих місця, але зупинятися на цьому мерія не планує.
"Ми пропонуємо вам попрацювати на кухні в ресторані Paladar de Aragón. Також ви можете управляти готелем-рестораном "Грієгос", розташованим на головній площі. Якщо ви працюєте віддалено, ви можете користуватися нашим коворкінгом", - йдеться в оголошенні
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Перші три місяці проживання будуть безкоштовними, після чого орендну плату піднімуть до 225 євро на місяць. Місто віддасть перевагу сім'ям з дітьми, щоб врятувати місцеву школу, в якій навчається всього дев'ять учнів. За кожну дитину передбачена знижка на оренду в розмірі 50 євро, тому сім'ї з двома дітьми будуть платити за будинок всього 125 євро на місяць.
Мерія Грієгоса отримала вже понад 3000 заявок з усього світу, і кількість кандидатів росте. Не виключено, що в разі успіху інші іспанські міста запропонують аналогічні умови, оскільки населення у віддалених куточках країни постійно скорочується.
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