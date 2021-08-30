Цьогоріч на фестивалі очікується близько сотні клоунів з шести країн світу.

В Одесі стартував ювілейний, десятий міжнародний фестиваль клоунів і мімів "Комедіада".

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Цьогоріч на чотириденному фестивалі очікується близько сотні клоунів з шести країн. Вперше в "Комедіані" беруть участь гості з Мексики.

"Клеїтимемо дурня по повній", - зазначив організатор шоу, художній керівник комік-трупи "Маски" Георгій Делієв.

Найяскравіше дійство - парад клоунів - відбудеться 1 вересня. Учасники пройдуть від пам'ятника дюку де Рішельє на Приморському бульварі до Міського саду на Дерибасівській, а в Літньому Театрі відбудеться клоун-шоу та грандіозний гала-концерт.

Зазвичай клоуни з усього світу приїздили в Одесу на фестиваль "Гуморина" на початку квітня. Тоді традиційно проводили й "Комедіаду". Однак через пандемію COVID-19 і жорсткий карантин навесні влаштувати свято не вдалося, а "Гуморина" відбувалася в онлайн-форматі. Зокрема, департамент культури та туризму Одеської міської ради публікував у мережі різноманітні привітання з Днем сміху, які надходили до Одеси з різних країн світу.

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Автор: Катерина Комолова