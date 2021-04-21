Це вже п'ятнадцятий аудіогід української мовою, започаткований в рамках ініціативи дружини президента України Олени Зеленської.

У Королівстві Данія запрацював україномовний аудіогід в Музеї національної історії в замку Фредеріксборг, побудованому в ХVII столітті.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, у межах проекту дружини глави держави Олени Зеленської з упровадження україномовних аудіогідів відбувся запуск п’ятнадцятого аудіогіда.

«Дипломатичні відносини між Україною та Королівством Данія наближаються до 30-річного ювілею. Протягом цього періоду наші країни реалізували багато проектів у культурній, гуманітарній та екологічній сферах. Всього тиждень тому розпочав свою діяльність Українсько-данський молодіжний дім у Києві, а вже сьогодні ми запустили україномовний аудіогід у замку Фредеріксборг, відомому як Музей національної історії Данії», - зазначила Зеленська під час відеконференції з нагоди запуску нового аудіогіда.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що «запуск україномовного аудіогіда є чудовим проявом культурної дипломатії, яка відкриває Україну світу і, навпаки, світ – Україні».

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В ОП нагадали, що замок-палац Фредеріксборг був побудований у перших десятиліттях XVII ст. як резиденція короля Крістіана IV і є найбільшим замком епохи Відродження у Скандинавії. З 1671 до 1840 рр. у церкві палацу відбувалися церемонії сходження на престол нових монархів Данії та Норвегії. З 1878 року замок перетворився на Музей національної історії, основу якого складали витвори мистецтва, зібрані королівською родиною.

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Автор: Віталій Саєнко