Нічні клуби та дискотеки знову зможуть відкритися для тих клієнтів, які пред'являть свідоцтво про вакцинацію від COVID-19.

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта оголосив, що бари та нічні клуби в країні будуть закриті до жовтня, поки триватиме процес вакцинації населення.

Заклади нічного життя знову зможуть відкритися для тих клієнтів, які пред'являть свідоцтво про вакцинацію від COVID-19 або його еквівалент.

Читайте такожПортугалія відкриє свої кордони для українців: які документи потрібніНічні клуби в Португалії, які були закриті через пандемію з березня 2020 року, зможуть знову відкритися в жовтні, коли, за оцінками влади, 85% португальського населення буде повністю вакциновано від коронавірусу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Прем'єр-міністр виступив на засіданні уряду, на якому були схвалені три нових етапи зняття карантинних обмежень і поступового відновлення деяких заходів.

Перша фазаповинна початися 1 серпня, як тільки країна досягне рубежу в 57% вакцинованих людей. 5 вересня розпочнеться фаза 2, а в жовтні стартує заключна фаза.

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Автор: Ірина Погоріла