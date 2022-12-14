Парламент Румунії також встановив максимальну суму чайових, яку можна залишити офіціанту.

В Румунії з 1 січня 2023 року залишені офіціантам чи барменам чайові обкладатимуться податком.

Згідно до схваленого парламентом Румунії закону, що врегульовує питання чаойвих, також буде встановлена їхня максимальна сума в розмірі 15% від суми чеку, яку можна залишити в ресторані чи кафе, повідомляє Pro TV.

Згідно до схваленого законопроекту, під чайовими розуміється будь-яка сума грошей, добровільно запропонована клієнтом на додаток до вартості поставлених товарів або послуг, наданих суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність в категоріях "Ресторани" та "Бари та інші заклади з подачі напоїв".

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При цьому для суб’єктів господарювання чайові, зібрані з клієнтів, виділятимуться в квитанції окремо, незалежно від способу їхнього збору. Водночас власники закладів харчування самі визначатимуть, як чайові будуть розподілятися між їхніми працівниками.

Відтепер суб’єкт господарювання буде зобов’язаний надати клієнту платіжну квитанцію перед видачею чеку, в якій міститимуться розділи, призначені для вибору клієнтом рівня чайових від 0% до 15% вартості споживання. Водночас там буде окрема графа, яка дозволить клієнту вказати більшу суму чайових.

При цьому суб'єктам господарювання забороняється в будь-якій формі обумовлювати доставку товарів або надання послуг обов'язковим наданням чайових.

Як виняток, при доставці продукції додому покупцям суб’єкти господарювання не зобов’язані вказувати чайові в квитанції.

За невиконання закону передбачається штраф у розмірі від 2000 до 4000 румунських лей (приблизно від 16 до 32 тисяч гривень).

Як повідомляв УНІАН, раніше Румунія була визнана однією з найдешевших країн Європи для життя у 2023 році.

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