Над відродженням української етнічної кухні працюватимуть із урахуванням унікальності та гастрономічної специфіки кожного регіону.

Українські шеф-кухарі та Державне агентство розвитку туризму оголосили про активізацію розвитку гастротуризму в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, вони спільно проголосили Маніфест про відродження української кухні, її популяризацію у світі, пошук нових формул давніх страв та розвиток вітчизняного гастротуризму.

У маніфесті, зокрема, зазначається, що шеф-кухарі-підписанти "зійшлися на тому, що українська кухня, хоча й перепліталася і зазнала впливу радянської епохи, у своїй філософії не є тотожною з кухнею СРСР".

"Страви, створені в той період, готувалися з підходами, які мало враховували культурні особливості нашого народу, його традиції, техніки обробки продуктів. Тому ми розділяємо окремо українську кухню і окремо кухню та страви колишнього Союзу для того, щоб у майбутньому отримати повноцінну та самобутню, не залежну ні від кого гастрономічну культуру", - йдеться у тексті.

Шеф-кухарі переконані, що Україна має "розповісти гастросвіту свою унікальну історію".

Також зауважується, що вони вважають кухню національностей та народностей, які проживають на території України, невіддільною складовою української гастрокультури.

Автори маніфесту закликають усіх українських шеф-кухарів об'єднатися та створити повноцінне українське гастроком'юніті.

"Ми впевнені, що наша країна має посісти своє місце на мапі гастротуризму. Для цього ми пропонуємо визначити пріоритетні регіони та туристичні напрямки, працювати над розвитком туристичної інфраструктури та промоцією українських продуктів за кордоном, залучаючи авторитетну міжнародну спільноту до поширення інформації про українську гастрономію", - наголошують вони.

Шеф-кухарі вірять, що на базі традицій, сучасних технік та локальних продуктів можна "відновити ідентичність української кухні, щоб через 10 років вона мала чітку самобутню концепцію, яка буде виділяти її з-поміж інших кухонь світу".

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Автори маніфесту вважають за необхідне, зокрема, відроджувати та зберігати рецептури, техніки, технології української кухні для наступних поколінь; популяризувати українську кухню серед рестораторів та інвесторів; підтримувати локальних фермерських виробників та допомагати їм у розвитку.

Серед іншого, вони виступають за сприяння створенню ефективної стратегії розвитку внутрішнього та в'їзного гастротуризму; участь у міжнародних гастроподіях та колаборації зі світовими шеф-кухарями для популяризації України у світі.

Серед близько тридцяти підписантів маніфесту, зокрема, шеф-кухар Євген Клопотенко.

Зазначається, що суть гастротуризму - відродження української етнічної кухні з урахуванням унікальності та гастрономічної специфіки кожного регіону.

Передбачається, що це підвищить зацікавлення Україною у світі та розширить географію маршрутів для внутрішніх подорожей українців.

Як зазначила під час заходу генеральний директор Директорату публічної дипломатії та комунікацій Міністерства закордонних справ України Ірина Боровець, гастродипломатія є одним із семи напрямків публічної дипломатії, які розвиватиме Україна.

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