Для популяризації гастрономічного туризму в Києві днями відбулась презентація нового гастрономічного продукту Kyiv Pie.
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Про йдеться у повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації.
«Ми створили нову страву Kyiv Pie. Над нею працювали найкращі кухарі України. Ми сподіваємося, що такий пиріг об’єднає українські традиції і сучасні тренди та допоможе столиці в розвитку гастротуризму», - зазначила начальник Управління туризму та промоцій КМДА Марина Радова.
За її словами, спробувати нову страву кожен охочий зможе в закладах Києва, які долучаться до ініціативи міської влади, на всіляких гастрономічних заходах та у центрах Турінфо.
Родова висловила сподіваннями, що Kyiv Pie стане типовою київською стравою.
Як розповів віце-президент Асоціації шеф-кухарів України Олексій Повторейко, досліджуючи питання, яка ж саме страва має бути типово київською, відповідь кожного разу поверталась саме до хлібопекарських виробів.
«До того ж форма сонця в багатьох джерелах пов’язана саме з Києвом. А ще важливо, щоб ця страва була ресторанною стравою, стрітфудом, добре переносила доставку і враховувала смаки та вподобання веганів і вегетаріанців», - зазначив він.
Зазначимо, концепцію Kyiv Pie як нової гастрономічної родзинки української столиці презентували 12 березня 2021 року. Як пояснили в офіційному Телеграм-каналі туристичного Києва, в новій страві, розробленій спільно з представниками Всеукраїнської асоціації гастрономічного туризму та Асоціації шеф-кухарів України, вирішили об'єднати сучасність і вікові традиції, зробити поправку на тренд вегетаріанства.
За словами авторів ідеї, Kyiv Pie - це пиріг у вигляді сонця, унікальність якого полягає у начинці. Її підібрали з традиційних локальних продуктів в трьох варіантах:
- Осетер - був популярний в Києві ще 300 років тому, оскільки в Дніпрі його було дуже багато.
- Яловичий лівер - виготовляють в Баришівському районі.
- Коріння селери, петрушки та пастернак - користувалися популярністю до появи в Україні картоплі.
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