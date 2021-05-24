Зокрема, поїзд курсуватиме через Львів і Луцьк.

Акціонерна компанія «Укрзалізниця» (УЗ) з 29 травня запускає тривагонний дизельний поїзд №807/808 Івано-Франківськ - Ківерці («Прикарпатський експрес»), повідомила прес-служба компанії.

Зазначається, що він з'єднає туристичні регіони країни.

«Цей поїзд з'єднає відразу три туристичних регіони на заході України, надаючи можливість громадянам та гостям країни відвідати, зокрема, Моршин, який був майже позбавлений зручного залізничного сполучення», - сказано в повідомленні.

Поїзд курсуватиме з Івано-Франківська з 29 травня щодня, крім середи, і буде проходити через Калуш, Долину, Моршин, Стрий, Львів, Підзамче, Радехів, Стоянов, Горохів і Луцьк.

«Поїзд вирушатиме з Івано-Франківська о 15:20, прибуватиме до Луцька о 23:30 (о 23:50 - до Ківерців)», - повідомила прес-служба.

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У зворотному напрямку «Прикарпатський експрес» відправлятиметься з 31 травня щодня, крім середи та четверга.

«Відправлення з Ківерців о 5:14 ранку (о 5:30 з Луцька), прибуття в Івано-Франківськ о 13:38», - сказано в повідомленні.

Прес-служба підкреслила, що щочетверга поїзд курсуватиме за маршрутом Львів - Івано-Франківськ (відправлення зі Львова о 9:59, прибуття в Івано-Франківськ о 13.38) через міста Стрий, Моршин, Долина та Калуш, а з 2 червня щосереди поїзд курсуватиме між Ківерцями та Львовом (відправлення з Ківерців о 5:14, прибуття до Львова о 9:51).

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Автор: Павло Степанець