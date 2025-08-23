Більшість європейських столиць сповнені туристів, охочих помилуватися краєвидами та архітектурою. Але тільки одна з них може похвалитися тим, що розташована вище за всіх.

Високо в Піренеях, на висоті 1023 м над рівнем моря, розташована Андорра-ла-Велья - столиця Андорри.

Столиця, що є однією з найменших у Європі, займає площу всього майже 13 кв км. Для порівняння - Лондон у 120 разів більший за неї, пише Dailymail. Але це ще не всі дивовижні факти про Андорру. Дістатися до неї не так то просто, оскільки на всій території країни немає ні аеропорту, ні залізничного вокзалу.

Але, незважаючи на це, щороку цю крихітну європейську столицю відвідує до 10 млн туристів.

Відео дня

Видання зазначило, що найкращий спосіб дістатися до Андорри - долетіти до Барселони, Жирони чи Леріди в Іспанії або Тулузи у Франції, а вже звідти доїхати машиною.

Діставшись Андорри, ви можете прогулятися по Авінгуде Мерітчель, "торговій милі", де розташовані величезні універмаги і магазини безмитної торгівлі. В Андоррі один із найнижчих ПДВ у Європі.

Ще одним привабливим місцем для туристів в Андоррі є спа-центр Caldea, найбільший термальний спа-центр у Південній Європі, побудований 1987 року з використанням природних термальних джерел регіону.

Тут ви знайдете криті сауни, хамами і різні види ванн, а також відкриту лагуну, оточену горами. Базовий пакет із тригодинним відвідуванням коштує від 30,50 євро.

Один користувач Tripadvisor написав: "Фантастичний спа-центр із гідромасажними басейнами і басейнами, що перекриваються, у футуристичному стилі".

Інший відвідувач, який забронював базовий пакет, додав: "Дуже чисто, дуже красиво оформлено і приємно. Абсолютно того варте, трьох годин більш ніж достатньо".

Для любителів визначних пам'яток у Старому місті Андорри є доримська церква Сант-Естеве, збудована в IX столітті.

Також Андорра-ла-Велья є чудовим місцем для походу в Піренеї.

Що стосується погоди, не чекайте занадто багато сонця в Андоррі. У горах максимальна температура взимку становить лише 8°C, а середньорічна кількість снігу становить 228 см. Тим часом, пік температури припадає на липень і серпень - 24°C.

Раніше УНІАН.Туризм писав, що названо міста, де найбільше хмарочосів. Із 20 міст, що увійшли до рейтингу, половина розташована в Китаї.

Вас також можуть зацікавити новини: