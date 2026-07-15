Зеленський назвав найпідготовленішого кандидата на посаду прем'єра

Сергій Корецький є найпідготовленішим кандидатом на посаду нового прем'єр-міністра.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві.
Як зауважив глава держави, Україна готується до зими.
"Ми будемо робити - і дипломати, і всі, щоб примусити до діалогу Росію, щоб у нас було припинення вогню. Якщо ми входимо в зиму, то ми повинні готуватися. Ми вже давно готуємося, але пріоритети зрозумілі. Підготовка до зими, тому Сергій Корецький, після всіх консультацій, напевно, найпідготовленіша людина на посаду прем'єр-міністра", - розповів Зеленський.
У зв’язку з цим, президент повідомив, що у Корецького сьогодні буде засідання з парламентською фракцією "Слуга народу".
"Він буде обговорювати деталі, а в деталі вже входить майбутній склад міністрів", - сказав Зеленський.
Крім того, що стосується кандидатів на посади в уряд, пропозиції щодо них має представити Корецький.
"Особливо під час війни - це командна робота", - додав Зеленський.
Другим пріоритетом глава держави назвав діалог між армією і Міністерством оборони, і зокрема - вирішення проблем ТЦК і закриття неба.
"Щодо цього у мене будуть сьогодні розмови з керівництвом армії, а також з міністром оборони. Все це буде в мене до засідання фракції", - анонсував Зеленський.
Президент додав, що єднання - це наша велика сила:
"Вони повинні вирішити ці питання, і це важливо".
Говорячи про ще один пріоритет, саме про оборонно-промисловий комплекс, глава держави відзначив, що важливо захистити небо.
"І не тільки небо, ми цим займаємось. Нам дуже треба швидко рухатись в одному напрямку без будь-якої політики - в напрямку примушення Росії до закінчення війни, принаймні до припинення вогню", - завив Зеленський.
Про зміну послів
Також у глави держави запитали, чи будуть міняти Ольгу Стефанішину на посаді посла США:
"Що стосується дипломатичного корпусу, я б не відповідав виключно про посольство США. Там є свої виклики. Безумовно, диму без вогню не буває".
Він додав, що є кілька посольств, які потребують зміни послів.
"Ми проговоримо зараз із першим заступником, з Кислицею і з міністром закордонних справ Сибігою пул послів, яких буде замінено" , - пояснив ситуацію Зеленський.
Кадрові перестановки у владі: новини
13 липня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко подала у відставку що запускає масштабне оновлення Кабінету Міністрів та керівництва правоохоронних органів. Перестановки зумовлені зміною політичної стратегії держави.
Також анонсовано швидкі кадрові зміни серед керівників правоохоронних відомств.