В Європі масово закривають піші туристичні маршрути: названо причину

Піший туризм набув популярності не так давно, але вже стикається з труднощами.

Останніми роками великої популярності в Європі набув піший туризм. Однак наплив мандрівників, помножений на погіршення кліматичної ситуації, призвів до закриття багатьох піших маршрутів чи обмеження доступу до них. І ця тенденція триває, повідомляє Euronews.

Як зазначає видання, пішохідні туристичні маршрути мають свої принади. Це можливість подорожувати неспішно, побачивши популярні туристичні регіони з незвичного боку та без натовпу інших відпочивальників.

За останні роки по всій Європі відкрилися десятки тематичних піших маршрутів. Але цей процес швидко наштовхнувся на реальність. Бум пішого туризму почав шкодити довкіллю, а екстремальні погодні явища, спричинені глобальним потеплінням, швидко зробили деякі туристичні стежки небезпечними.

Минулого літа десятки туристичних стежок в Альпах були тимчасово закриті через загрозу скельних обвалів. У липні італійським рятувальникам довелося спішно евакуювати сотні туристів зі схилів гори Чима-Фалькнер у Доломітових Альпах через раптове збільшення кількості зсувів. Причиною останніх назвали танення вічної мерзлоти.

У Швейцарії минулого року понад 70 піших маршрутів були закриті з міркувань безпеки. Як пояснила менеджерка з цифрових комунікацій швейцарської організації пішохідних стежок Schweizer Wanderwege Віра Ін-Альбон, контраст загалом посушливого літа і потужних раптових опадів став причиною зростання ризиків для туристів. І це накладається на танення льодовиків, що теж призводить до обвалів скель.

Сезон дощів несе підвищені ризики для туристів у горах через слизьку місцевість, густі тумани та підйом рівня води в річках і струмках.

Однак при закритті певних стежок місцева влада також керується метою дати гірським екосистемам можливість відновитися та "відпочити" від туристів.

І ця тенденція спостерігається не лише в Європі. Як зазначає Euronews, минулого літа Японія запровадила плату для туристів, які бажають піднятися на гору Фудзі. Усе через надмірний туризм і його вплив на екосистему гори.

Португальський архіпелаг Мадейра торік теж запровадив новий збір для нерезидентів на деяких своїх найпопулярніших пішохідних стежках.

В Італії збір з туристів як акцію протесту запровадили мешканці району гори Сечеда в Альпах, де пролягає одна з найвідоміших туристичних стежок.

Інші новини туризму

Як писав УНІАН, геймери стають дедалі важливішою категорією туристів, формуючи попит на так звані "ігрові відпустки", під час яких вони прагнуть не просто побачити локації з улюблених відеоігор, а й пережити емоційний, пригодницький досвід, подібний до ігрового. Замість звичайних екскурсій їх цікавлять інтерактивні формати – квести, доповнена реальність, спеціальні мобільні застосунки.

Найпопулярнішими напрямками для геймерів є Франція (де розгортаються події популярних ігор Assassin’s Creed та The Witcher), США (GTA, Far Cry), Італія (Final Fantasy, Tomb Raider, Assassin’s Creed), Норвегія (God of War Ragnarök, The Witcher, Tomb Raider) та Японія (Yakuza, The Legend of Zelda, Ghost of Tsushima).

