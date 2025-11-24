Маршрут включає в себе десять туристичних локацій Гримайлівської громади, в тому числі в заповіднику "Медобори".

У Тернопільській області, відомій великою кількістю старовинних замків і фортець, з'явився новий цікавий туристичний маршрут.

Як повідомляється на офіційному сайті Гримайлівської громади, маршрут створено в рамках проєкту "Культурна ідентичність Гримайлівської громади", що знайомить місцевих жителів та туристів з її культурними та історичними пам'ятками, унікальними природними місцями та видатними постатями, що тут народились та проживали.

Заповідник "Медобори" – перлина маршруту

Загалом маршрут включає в себе десять туристичних локацій, а головною його родзинкою є природний заповідник "Медобори", що розкинувся серед зелених пагорбів Подільських Товтр.

"Медобори" – унікальний куточок природи, де земля зберігає пам'ять про давнє Сарматське море. Близько 15-20 мільйонів років тому тут вирували теплі морські води, у яких жили колонії рифоутворюючих організмів. Їхні скам'янілі рештки і сьогодні можна побачити у вапняках товтр", – зазначають в громаді.

Заповідник було створено у 1990 році, а його площа становить понад 9500 гектарів, більшу частину яких займають широколистяні ліси. "Медобори" є частиною європейської мережі "Емеральд" (Emerald Network), що об'єднує природні території континенту, важливі для охорони рідкісних видів. Тут росте понад 1100 видів судинних рослин, серед яких десятки – з Червоної книги України та Європейського Червоного списку. Також у заповіднику мешкають понад 2000 видів комах, 202 види птахів і 60 видів ссавців.

Як повідомляється на офіційній сторінці заповідника у Facebook, до нового маршруту увійшли дві локації із заповідної території "Медоборів":

гора Гостра;

хутір Крутилів – печера "Відлюдника", печера "Перлина" та городище-святилище "Звенигород", які є зупинками на еколого-освітній стежці "До Пущі відлюдника".

Що ще подивитися на новому маршруті від Гримайлівської громади

Втім, є на маршруті ще низка цікавих локацій, серед яких – кілька старовинних церков та інших релігійних установ:

дерев'яна церква Св. Параскеви в с. Козина;

Миколаївська церква із с. Зелене;

Каплиця-усипальниця родини Козєбродзьких у с. Глібів;

Єврейська синагога в Гримайлові.

Крім того, туристи можуть відвідати ландшафтний Гримайлівський парк, що з'явився тут наприкінці 19-го та на початку 20-го століття, навколо однойменного палацу.

Нові туристичні маршрути в Україні

Як повідомляв УНІАН, нещодавно новий одноденний туристичний маршрут також з'явився у Чернівецький області. Він стартує від Смугарських водоспадів у селі Розтоки, проходить через унікальні скельні утворення Протяте каміння, повз величну скелю Соколине Око, і завершується на мальовничому перевалі Німчич.

Крім того, нові цікаві туристичні маршрути з'явилися у Хмельницькій області – до мальовничої Бакоти та навколо курортного містеска Сатанів.

