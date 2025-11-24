У Тернопільській області, відомій великою кількістю старовинних замків і фортець, з'явився новий цікавий туристичний маршрут.
Як повідомляється на офіційному сайті Гримайлівської громади, маршрут створено в рамках проєкту "Культурна ідентичність Гримайлівської громади", що знайомить місцевих жителів та туристів з її культурними та історичними пам'ятками, унікальними природними місцями та видатними постатями, що тут народились та проживали.
Заповідник "Медобори" – перлина маршруту
Загалом маршрут включає в себе десять туристичних локацій, а головною його родзинкою є природний заповідник "Медобори", що розкинувся серед зелених пагорбів Подільських Товтр.
"Медобори" – унікальний куточок природи, де земля зберігає пам'ять про давнє Сарматське море. Близько 15-20 мільйонів років тому тут вирували теплі морські води, у яких жили колонії рифоутворюючих організмів. Їхні скам'янілі рештки і сьогодні можна побачити у вапняках товтр", – зазначають в громаді.
Заповідник було створено у 1990 році, а його площа становить понад 9500 гектарів, більшу частину яких займають широколистяні ліси. "Медобори" є частиною європейської мережі "Емеральд" (Emerald Network), що об'єднує природні території континенту, важливі для охорони рідкісних видів. Тут росте понад 1100 видів судинних рослин, серед яких десятки – з Червоної книги України та Європейського Червоного списку. Також у заповіднику мешкають понад 2000 видів комах, 202 види птахів і 60 видів ссавців.
Як повідомляється на офіційній сторінці заповідника у Facebook, до нового маршруту увійшли дві локації із заповідної території "Медоборів":
- гора Гостра;
- хутір Крутилів – печера "Відлюдника", печера "Перлина" та городище-святилище "Звенигород", які є зупинками на еколого-освітній стежці "До Пущі відлюдника".
Що ще подивитися на новому маршруті від Гримайлівської громади
Втім, є на маршруті ще низка цікавих локацій, серед яких – кілька старовинних церков та інших релігійних установ:
- дерев'яна церква Св. Параскеви в с. Козина;
- Миколаївська церква із с. Зелене;
- Каплиця-усипальниця родини Козєбродзьких у с. Глібів;
- Єврейська синагога в Гримайлові.
Крім того, туристи можуть відвідати ландшафтний Гримайлівський парк, що з'явився тут наприкінці 19-го та на початку 20-го століття, навколо однойменного палацу.
Нові туристичні маршрути в Україні
Як повідомляв УНІАН, нещодавно новий одноденний туристичний маршрут також з'явився у Чернівецький області. Він стартує від Смугарських водоспадів у селі Розтоки, проходить через унікальні скельні утворення Протяте каміння, повз величну скелю Соколине Око, і завершується на мальовничому перевалі Німчич.
Крім того, нові цікаві туристичні маршрути з'явилися у Хмельницькій області – до мальовничої Бакоти та навколо курортного містеска Сатанів.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Майдан: колись процвітаюче село на Львівщині, нині ніби застигло у часі (фоторепортаж)
- Буковиця: як дійти пішки до мальовничої вершини з Трускавця (фоторепортаж)
- В Карпатах запустили новий туристичний маршрут, що з'єднає п'ять країн (фоторепортаж)
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.