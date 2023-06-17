Найпопулярніші серед туристів європейські міста гарантовано будуть ще й більш дорогими і багатолюдними.

Туристичні експерти прогнозують, що літо 2023 року буде одним з найбільш завантажених за всю історію подорожей в Європі, а, значить, на найпопулярніших напрямках буде дуже людно.

Як пише Travel Off Path, при цьому найпопулярніші місця гарантовано будуть ще й дорожчими цього літа. Тому туристам пропонують звертати увагу на інші недооцінені альтернативи, які пропонують той же європейський шарм, але з меншою кількістю людей і більш доступними цінами.

5 недооцінених альтернатив популярним напрямкам в Європі влітку 2023

1. Оксфорд – альтернатива Лондону. Якщо ви шукаєте більш скромне місце для проживання в Англії, яке все ще знаходиться недалеко від Лондона, Оксфорд – чудовий вибір. Це історичне університетське місто знаходиться всього в 50 хвилинах їзди на поїзді від Лондона, проте, йому і самому є що запропонувати туристам.

2. Ліон – альтернатива Парижу. Будучи третім за величиною містом Франції, Ліон дуже схожий на Париж, але без захмарних цін і величезних натовпів. Розташоване в 2,5 годинах їзди на поїзді від Парижа, це місто більш ніж з 2000-річною історією точно може запропонувати туристам дуже багато чого.

3. Корк – альтернатива Дубліну. Це друге за величиною місто в Ірландії після Дубліна, і воно відоме як гастрономічна столиця країни. Корк також є чудовою базою для вивчення Південної Ірландії.

4. Неаполь – альтернатива Риму. Розташований менш ніж за 1,5 години їзди на поїзді від Риму, Неаполь крім дивовижної архітектури також може запропонувати туристам те, чого немає в столиці – відпочинок на морському узбережжі в спекотні дні.

5. Осло – альтернатива Рейк'явіку. Літо – пік туристичного сезону в Ісландії, яка славиться своїми захоплюючими дух природними пейзажами. Однак, якщо ви хочете уникнути натовпів в Ісландії, замість цього краще поїхати до Норвегії. Як і в Ісландії, вам не захочеться проводити багато часу в столиці – але це гарне місце, щоб прилетіти туди, провести день-два і відправитися за межі міста милуватися фіордами і горами. Хоча Ісландія та Норвегія схожі за ціною (вони обидві досить дорогі), Норвегія набагато більша і менш людна влітку.

Як повідомляв УНІАН, раніше хорватське місто-курорт Дубровник визнали найбільш відвідуваним туристичним напрямком цього року – на кожного місцевого жителя там припадає 36 туристів.

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