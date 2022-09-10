Раніше авіакомпанія Air Moldova анонсувала відновлення авіарейсів до Москви з 1 жовтня.

Управління цивільної авіації Молдови заборонило місцевим авіакомпаніям відновлювати рейси до Росії.

Як повідомив віце-прем'єр, міністр інфраструктури Молдови Андрій Спину, відповідне рішення ухвалене в цілях безпеки.

Він нагадав, що Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) та Європейська агенція з безпеки авіації (EASA) призупинили дію всіх сертифікатів і дозволів, виданих російським авіаоператорам.

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"Управління цивільної авіації Республіки Молдова, з метою забезпечення авіаційної безпеки... 10 вересня 2022 року видало оперативну директиву, якою заборонено здійснювати перевезення в повітряному просторі РФ національними авіаоператорами", - написав Спину.

Як повідомляв УНІАН, днями авіакомпанія Air Moldova анонсувала відновлення авіарейсів до Москви з 1 жовтня. Компанія, пояснила, що ухвалила рішення після нібито численних звернень громадян Молдови, які бажають повернутися додому.

Нагадаємо, молдовські авіакомпанії з кінця лютого припинили польоти до Росії та не відновили рейси в цьому напрямку після часткового відкриття повітряного простору Молдови.

Наразі долетіти з Росії в Молдову або назад можна було тільки з пересадкою в країні за межами ЄС. Найзручніші аеропорти стикування - Стамбул і Єреван. Туреччина і Вірменія не запроваджували санкції проти російських авіакомпаній, туди як і раніше літають російські літаки.

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