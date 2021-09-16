В період пандемії в тренд увійшли спонтанні подорожі зі скороченням термінів раннього бронювання.

Влітку 2021 року українці подорожували активніше, ніж до пандемії, навіть попри те, що наразі відкрились далеко не всі популярні маршрути.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного туроператором Join UP!.

"Кампанія з вакцинації й поступове відкриття кордонів значно пришвидшили відновлення туристичного сектору в Україні. За даними Join UP!, за три літні місяці 2021 року послугами туроператора скористалися навіть більше мандрівників, аніж у доковідному 2019 році. Проте подальший розвиток галузі залежить від успіхів у подоланні пандемії", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, у період з 1 червня по 31 серпня 2021 року послугами туроператора скористались 359 480 туристів, тоді як у 2020 році таких було вдвічі менше – 168 106 осіб. Показники цього року навіть обганяють результати 2019 року, коли Join UP! відправив на відпочинок 313 752 мандрівників.

Водночас влітку 2021 року клієнти туроператора їздили відпочивати за 30 напрямками, що значно більше, ніж рік тому, коли їх було лише 22, але менше, ніж до пандемії – у 2019 році вони подорожували за 39 маршрутами.

"Лідери вподобань залишаються незмінними – Туреччина і Єгипет. Це пов’язано як із спрощеними умовами перетину кордону, так і з доступними цінами на тури. Крім того, серед українських туристів залишаються популярними поїздки в форматі "все включено", а тому країни, де такий тип відпочинку поширений, традиційно займають перші сходинки. Проте цього літа до першої п’ятірки потрапила Греція, яка минулого року залишилася недоступною через протипандемічні обмеження", – зазначають аналітики Join UP!.

Водночас автори дослідження констатують, що зростання чи зниження цін на відпочинок у країні залежить від розвитку готельної бази, її завантаження, податкової політики держави, рівня життя в країні та ще багатьох чинників, що включають навіть погодні умов у той чи інший період. Так, серед найбільш популярних влітку напрямків можна спостерігати різновекторну динаміку. В Туреччині вартість туру за останній рік майже не змінилась і зросла лише на 1%, в Єгипті ціни зменшились на 2%, а от відпочинок у Чорногорії подешевшав майже на 19% у порівнянні з 2020 роком.

Читайте такожЯкі країни світу відкрили кордони для українців (оновлюється)При цьому в період пандемії, коли країни почали змінювати правила перетину кордону залежно від рівня захворюваності, в тренд увійшли спонтанні подорожі зі скороченням термінів раннього бронювання. Втім, поступово зі стабілізацією ситуації з коронавірусом і поширенням COVID-сертифікатів терміни бронювання збільшуватимуться, адже дозволяють значно заощадити на вартості туру.

"Про літо 2021 року можна говорити з обережним оптимізмом: люди скучили за поїздками, а популярні країни поступово відкривалися, тому ми отримали непогані результати. Утім, для справжнього відновлення галузі ще потрібен час, і дуже багато буде залежить від того, як довго протримається позитивний тренд і чи не зупинять його чергові локдауни", – констатувала керівник відділу розвитку напрямків Join UP! Катерина Артюх.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Міністерстві закордонних справ України назвали топ-10 найпопулярніших країн, щодо яких українці шукають інформацію про умови в'їзду у період поширення коронавірусу.

Автор: Марина Григоренко