Тепер українці та іноземці з ВНП в Україні зможуть уникнути самоізоляції по приїзду за наявності негативного результату ПЛР-тесту, зробленого не раніше, ніж за 72 години до перетину кордону.

У Державній прикордонній службі України розповіли про зміни в порядку перетину державного кордону в умовах карантину.

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Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДПСУ.

Зокрема, зазначається, що тепер не потрібна самоізоляція громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України та отримали негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, проведеного не більше ніж за 72 години до перетину кордону. У ДПСУ зазначили, що раніше час здачі ПЛР-тесту для українців обмежувався 48 годинами, тепер його продовжили до 72 годин.

Також в повідомленні сказано, що негативний результат ПЛР-тестування не потрібен іноземцям та особам без громадянства, які не досягли 12 років.

За новою редакцією документа, для перетину державного кордону на в'їзд в Україну іноземці повинні мати поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування, виданий зареєстрованою в Україні страховою компанією або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України або договірні відносини зі страховою компанією - партнером на території України (асистанс). Поліс повинен покривати витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, і бути чинним на термін перебування в Україні.

Зазначається, що поліс страхування не потрібен таким категоріям іноземців: іноземцям, особам без громадянства, які постійно проживають на території України, та особам, яких визнано біженцями, або особам, які потребують додаткового захисту, працівникам дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членам їхніх сімей, водіям та членам екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні, нерегулярні та маятникові перевезення, членам екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членам потягових і локомотивних бригад, військовослужбовцям (підрозділів) Збройних сил держав — членів НАТО та держав — учасниць програми НАТО «Партнерство заради миру», які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних сил.

У ДПСУ повідомили, що Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови від 9 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Кабінет міністрів ухвалив рішення, яким визначено для іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, такий же порядок в'їзду, як для громадян України (наявність ПЛР-тесту або самоізоляція).

Умови в'їзду в Україну з інших країн

22 березня 2021 року Кабінет міністрів України змінив правила в'їзду в країну. Тепер всі без винятку пасажири, які прибувають в Україну з будь-яких інших країн, повинні надати негативний тест на коронавірус. При цьому для іноземців та громадян України діють різні правила.

Для перетину кордону України іноземцям потрібен негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, проведений не більше ніж за 72 години до перетину держкордону. Без наявності результату тесту іноземцю повинні відмовити в посадці на літак в країні відбуття. Іноземці не мають право замінити тестування самоізоляцією.

Громадяни України та іноземці чи особи без громадянтва з ВНП в Україні мають два варіанти: здати тест на коронавірус в країні відбуття не більше ніж за 72 години до перетину держкордону або ж відправитися по прильоту додому на двотижневу самоізоляцію з використанням додатка "Дій вдома", з можливістю дострокового припинення карантину при наявності негативного результату тесту.

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Автор: Надя Пришляк