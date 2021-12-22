Хвиля протестів антивакцинаторів прокотилася європейськими містами.

Пандемія в черговий раз внесла корективи в новорічні свята. Замість гучних вечірок європейці готуються до святкування в колі сім'ї.

Про це йдеться в сюжеті 2+2.

Франція, Італія та Нідерланди посилили обмеження, щоб пригальмувати поширення нового штаму. Там вводять жорсткий карантин на весь час різдвяних свят. Подібні заходи готує й Великобританія.

За словами голови ВООЗ, пандемію можна подолати вже у 2022 році, за умови, що 70% населення кожної країни буде вакциновано до середини року. Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що країна виконує поставлені завдання з вакцинації – зробити бустерне щеплення 30 мільйонам громадян. У зв'язку з цим влада ФРН не вводитиме локдаун на свята, попри збільшення числа нових випадків COVID-19. Однак не виключають введення обмежень відразу після Різдва.

Читайте такожІталія з 16 грудня закривається для туристів з України"Можна скоротить кількість людей, які збираються в групи. У Баварії вже закрили бари та клуби на найближчі тижні, щоб уникнути точок високої концентрації людей", - зазначив один їх німецьких політиків.

Водночас люди вже третю суботу поспіль виходять на вулиці своїх міст, щоб уряд скасував карантинні обмеження. Крім того, мітингувальники виступають проти обов'язкової вакцинації для окремих професій і щеплень для дітей.

Не вщухають протести антивакцинаторів у Брюсселі. Тут пройшла багатотисячна акція противників обов'язкової вакцинації. Цього разу не обійшлося без сутичок з поліцією.

Підливають масло у вогонь й розробники вакцин. Директор однієї з компаній заявив, що з часом ефективність вакцин проти штаму "Омікрон" буде знижуватися, а вакцини саме по собі не зупинять пандемію коронавірусу.

Як раніше повідомляв УНІАН, на тлі зростання захворюваності новим варіантом коронавірусу "Омікрон" влада Ізраїлю рекомендувала всім жителям країни у віці від 60 років, а також медичним працівникам зробити четверте щеплення від коронавірусу.

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