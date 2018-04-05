Пасхальні кролики на Софійській: як фестиваль писанок розширив формат (фоторепортаж)
18:18, 05 квітня 2018Фотозвіти
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Фотокореспондент УНІАН вже проінспектував пасхальних кроликів на Софійській площі.
У 2018 році Фестиваль писанки у Києві вирішили не обмежуватися фігурками у вигляді яєць. На цей раз майстри розписували і прикрашали ще скульптурки кроликів, як тільки дозволяла фантазія.
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Фотокореспондент УНІАН вже проінспектував пасхальних кроликів на Софійській площі: тут можна побачити і кроликів у національному вбрані, кроликів в хутрі, містичних кроликів, веселкових кроликів та багатьох інших.
Нагадаємо Софійській площі у Києві 5 квітня відкрили вже традиційний великий Фестиваль писанок. Триватиме він до 22 квітня.
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