Пасхальні кролики на Софійській: як фестиваль писанок розширив формат (фоторепортаж)

18:18, 05 квітня 2018
Фотозвіти
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Фотокореспондент УНІАН вже проінспектував пасхальних кроликів на Софійській площі: тут можна побачити і кроликів у національному вбрані, кроликів в хутрі, містичних кроликів, веселкових кроликів та багатьох інших.

Нагадаємо Софійській площі у Києві 5 квітня відкрили вже традиційний великий Фестиваль писанок. Триватиме він до 22 квітня.

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Новина в сюжеті: Великдень 2018
Теги: #Київ#фестиваль#Великдень#Пасха#писанки#кролики#Софійська площа