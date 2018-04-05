Пасхальні кролики на Софійській: як фестиваль писанок розширив формат (фоторепортаж)

Фотокореспондент УНІАН вже проінспектував пасхальних кроликів на Софійській площі.

У 2018 році Фестиваль писанки у Києві вирішили не обмежуватися фігурками у вигляді яєць. На цей раз майстри розписували і прикрашали ще скульптурки кроликів, як тільки дозволяла фантазія.

Читайте такожУ Нью-Йорку пройшов великодній парад екстравагантних капелюшків (фоторепортаж)

Фотокореспондент УНІАН вже проінспектував пасхальних кроликів на Софійській площі: тут можна побачити і кроликів у національному вбрані, кроликів в хутрі, містичних кроликів, веселкових кроликів та багатьох інших.

Нагадаємо Софійській площі у Києві 5 квітня відкрили вже традиційний великий Фестиваль писанок. Триватиме він до 22 квітня.