Туристичний Сінгапур: поєднання сучасних інновацій та традицій (фоторепортаж)

Туризм є надзвичайно важливою для країни галуззю економіки.

Азійське місто-держава Сінгапур приваблює туристів з усього світу поєднанням сучасних інновацій та традицій.

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Туризм є надзвичайно важливою для країни галуззю економіки, адже Сінгапур щороку відвідує кількість іноземних туристів, що перевищує у кілька разів населення країни, а звідси - і чималі доходи у державний бюджет.

Тож не дивно, що влада Сінгапуру робить чимало для залучення іноземних туристів: влаштовує різноманітні заходи та розвиває інфтраструктуру.

Наприклад, наразі в аеропорту Сінгапуру, який до того ж вже неодноразово визнавався найкращим у світі, триває будівництво унікального комплексу. Він має включити в себе різноманітні пам'ятки, п'ятиповерховий сад та критий водоспад, готель, авіаційні об'єкти, а також 300 точок торгівлі та харчування.