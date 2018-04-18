Критий водоспад і п'ятиповерховий сад: в найкращому аеропорту світу будують неймовірний комплекс (фоторепортаж)
12:34, 18 квітня 2018Фотозвіти
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Серед іншого в аеропорту Сінгапуру планують спорудити найбільший у світі критий водоспад Rain Vortex, п'ятиповерховий критий сад Forest Valley і зону відпочинку з садами на даху Canopy Park.
У головному аеропорту Сінгапуру триває будівництво нового проекту - Jewel Changi Airport, відкриття якого заплановано на 2019 рік. Проект являє собою багатофункціональний комплекс, що включає в себе сади та пам'ятки, готель, авіаційні об'єкти, а також 300 точок торгівлі та харчування.
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Комплекс займає загальну площу 134 тисячі квадратних метрів, охоплюючи 10 поверхів - п'ять над землею і п'ять підвальних.
Серед іншого тут планують спорудити найбільший у світі критий водоспад Rain Vortex, п'ятиповерховий критий сад Forest Valley і зону відпочинку з садами на даху Canopy Park.
Дах об'єкту купольної форми при цьому буде виконаний з металевих конструкцій та скляних панелей.
Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, у березні 2018 року був опублікований новий рейтинг найкращих аеропортів світу, в якому шостий рік поспіль перше місце посів аеропорт Сінгапуру "Чангі".
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