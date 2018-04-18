Критий водоспад і п'ятиповерховий сад: в найкращому аеропорту світу будують неймовірний комплекс (фоторепортаж)

12:34, 18 квітня 2018
Фотозвіти
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Комплекс займає загальну площу 134 тисячі квадратних метрів, охоплюючи 10 поверхів - п'ять над землею і п'ять підвальних.

Серед іншого тут планують спорудити найбільший у світі критий водоспад Rain Vortex, п'ятиповерховий критий сад Forest Valley і зону відпочинку з садами на даху Canopy Park.

Дах об'єкту купольної форми при цьому буде виконаний з металевих конструкцій та скляних панелей.

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, у березні 2018 року був опублікований новий рейтинг найкращих аеропортів світу, в якому шостий рік поспіль перше місце посів аеропорт Сінгапуру "Чангі".

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Теги: #аеропорт#будівництво#Сінгапур#скло#технології