Як 50 років тому: в австрійських Альпах відбувся заїзд ретро-автомобілів (фоторепортаж)

Тільки автомобілі, побудовані до 1972 року, можуть брати участь в заїзді.

Більше 200 автолюбителів, які керують різними класичними автомобілями, вирушили на гірські дороги Штирії, південна Австрія, на гонку Еннсталь-класик, підбадьорювані десятками тисяч глядачів.

Про це пише Reuters.

Організатори влаштували триденний захід, який схоже на автомобільний досвід «як 50 років тому». Тільки автомобілі, побудовані до 1972 року, можуть брати участь в заїзді, і електронні пристрої не допускаються, а тільки механічні для виміру швидкості й відстані.

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«Це як величезна сімейна вечірка ... Чудові люди, чудовий краєвид. Мова йде не про конкуренцію, це не про перемогу, а про дружбу і зустрічі з великими людьми », - сказав Флоріан, колишній переможець, який вшосте бере участь в зустрічі і керує Aston Martin, побудованим в 1960 році.

Учасники повинні дотримуватись обмежень швидкості і рухатися якомога ближче до заданого часу. Якщо вони порушують ці правила, вони отримують штрафні очки.

Автомобілі проїжджають приблизно по 450 кілометрів (280 миль) за кожен з двох днів етапу через мальовничі альпійські пейзажі, що закінчуються в місті Гребмінг.