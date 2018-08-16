У Тайбеї проходить щорічний захід, присвячений ліліям (фоторепортаж)

11:19, 16 серпня 2018
Фотозвіти
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REUTERS

Гігантське листя водяної лілії приваблює сотні туристів з усього Тайваню. Вони із задоволенням фотографуються, сидячи на величезних листках, які застелили водойму.

Працівники парку дбайливо стелять пластик на листя, щоб туристи під час фотографування не зіпсували їх.

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Теги: #Тайвань