У Тайбеї проходить щорічний захід, присвячений ліліям (фоторепортаж)

Сотні туристів приїжджають в парк, щоб своїми очима побачити гігантське листя.

У Тайбеї проходить щорічний захід, присвячений листю лілій.

Гігантське листя водяної лілії приваблює сотні туристів з усього Тайваню. Вони із задоволенням фотографуються, сидячи на величезних листках, які застелили водойму.

Працівники парку дбайливо стелять пластик на листя, щоб туристи під час фотографування не зіпсували їх.