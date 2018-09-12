В альпійських містечках відзначають старовинне свято відгону худоби Альмабтріб (фоторепортаж)

У багатьох містечках Німеччини та Австрії цей альпійський звичай перетворився на видовищну подію, яка приваблює чимало туристів.

У низці гірських містечок альпійського регіону Європи у середині вересня святкують традиційний день Альмабтріб, або день відгону худоби з літніх пасовищ.

Зокрема, у баварських містечках Бад-Гінделанг та Міттенвальд це свято вже відбулося протягом останнього тижня.

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За традицією, восени пастухи відганяють худобу, що протягом літа випасається на альпійських луках високо в горах, назад в їх стійла в долині. Загальне число голів великої рогатої худоби при цьому сягає 500 тисяч в Австрії і 50 тисяч у Німеччині.

У тому випадку, якщо влітку не було особливих пригод на літніх пасовищах, у багатьох районах корів та іншу худобу прикрашають, і потім шеренги свійських тварин входять в села і міста під музику і танці місцевих жителів.

Водночас у багатьох місцях цей альпійський звичай перетворився на одну з видовищних подій, які приваблюють туристів.

Зазначимо, ще однією цікавою альпійською подією цого року став заїзд ретро-автомобілів в австрійських Альпах.